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Богиня грації і краси: Оля Полякова в бікіні влаштувала жаркий фотосет на яхті

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Одеса, Понеділок 16 серпня 2021 16:51
Богиня грації і краси: Оля Полякова в бікіні влаштувала жаркий фотосет на яхті Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Марина Настевич

Співачка Оля Полякова в числі багатьох інших зірок приїхала в Одесу на міжнародний кінофестиваль, де вже встигла "вигуляти" розкішне плаття і діамантові прикраси на червоній доріжці. Не обійшлося і без гарячих фото в купальнику, якими артистка порадувала шанувальників.

Ефектними кадрами зі спекотного фотосету на яхті зірка поділилася в Instagram.

Полякова позувала на борту яхти в білому бікіні, сонцезахисних окулярах і босоніж. Волосся знаменитості ефектно майоріло на вітрі.

Оля приймала спокусливі пози, демонструючи свої стрункі довгі ноги, точену талію і пружні сідниці.

"Одесочка прекрасна!" - зазначила співачка і запропонувала фанатам вибрати, яке фото краще.

Богиня грації і краси: Оля Полякова в бікіні влаштувала жаркий фотосет на яхтіБогиня грації і краси: Оля Полякова в бікіні влаштувала жаркий фотосет на яхтіБогиня грації і краси: Оля Полякова в бікіні влаштувала жаркий фотосет на яхтіБогиня грації і краси: Оля Полякова в бікіні влаштувала жаркий фотосет на яхтіБогиня грації і краси: Оля Полякова в бікіні влаштувала жаркий фотосет на яхтіБогиня грації і краси: Оля Полякова в бікіні влаштувала жаркий фотосет на яхті

Оля Полякова похвалилася апетитними формами в бікіні (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Підписники поспішили запевнити її, що всі знімки вийшли відмінними, і залишили безліч компліментів красі і фігурі Полякової.

  • Супер фотки і супер фігура!!!
  • Оля - Богиня грації і краси. І подивитися і послухати приємно
  • На всіх Богиня
  • Як тут вибрати? Всі вогонь як завжди
  • Красуня
  • Шикарна фігура
  • Ти дуже класна дівчина
  • Оля, ти на всіх КОРОЛЕВА!!!
  • Всі незрівнянні! Ти чудова!
  • Всі ідеальні
  • Олечка, ви супер! Приклад для наслідування і нехай всі заздрять мовчки!
  • Оля ти розкішна, струнка і дуже красива, залишайся красивою завжди

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова захопила квітучим виглядом мами-красуні і вперше показала вітчима.

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