Богиня грації і краси: Оля Полякова в бікіні влаштувала жаркий фотосет на яхті
Співачка Оля Полякова в числі багатьох інших зірок приїхала в Одесу на міжнародний кінофестиваль, де вже встигла "вигуляти" розкішне плаття і діамантові прикраси на червоній доріжці. Не обійшлося і без гарячих фото в купальнику, якими артистка порадувала шанувальників.
Ефектними кадрами зі спекотного фотосету на яхті зірка поділилася в Instagram.
Полякова позувала на борту яхти в білому бікіні, сонцезахисних окулярах і босоніж. Волосся знаменитості ефектно майоріло на вітрі.
Оля приймала спокусливі пози, демонструючи свої стрункі довгі ноги, точену талію і пружні сідниці.
"Одесочка прекрасна!" - зазначила співачка і запропонувала фанатам вибрати, яке фото краще.
Оля Полякова похвалилася апетитними формами в бікіні (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Підписники поспішили запевнити її, що всі знімки вийшли відмінними, і залишили безліч компліментів красі і фігурі Полякової.
- Супер фотки і супер фігура!!!
- Оля - Богиня грації і краси. І подивитися і послухати приємно
- На всіх Богиня
- Як тут вибрати? Всі вогонь як завжди
- Красуня
- Шикарна фігура
- Ти дуже класна дівчина
- Оля, ти на всіх КОРОЛЕВА!!!
- Всі незрівнянні! Ти чудова!
- Всі ідеальні
- Олечка, ви супер! Приклад для наслідування і нехай всі заздрять мовчки!
- Оля ти розкішна, струнка і дуже красива, залишайся красивою завжди
Нагадаємо, що раніше Оля Полякова захопила квітучим виглядом мами-красуні і вперше показала вітчима.