Богиня: Лілія Ребрик в яскраво-червоній сукні показала, як готується до Дня закоханих

Українська ведуча Лілія Ребрик готується святкувати День всіх закоханих. Вона влаштувала між своїми фанатами опитування, як краще привітати свою другу половинку.

Ребрик запостила у своєму Instagram фото в яскравому червоному платті і розповіла, як ставиться до цього свята.

"Ми люди прості: китайський новий Рік не відзначаємо! Але я все ж нагадаю: рік бика нарешті по всіх законах настав! Хай він буде для вас фантастичним!

Хоча зрештою, свят у нас вистачає! На носі - День закоханих! І, на відміну від нового року за місячним календарем, День святого Валентина у нас в Україні прижився непогано", - написала Ребрик.

Тож ведуча попросила ради: написати у коментарях, чи варто вітати з цим святом родичів, друзів, коханих колег - чи тільки своїх половинок?

"І що купуєте у подарунок на це свято? Щось грандіозне чи обходитеся аалентинкою, зробленою власноруч?", - запитала ведуча.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

Шанувальники Лілі розповіли їй про свої сімейні традиції, хтось вітає всіх, хто не вітає навіть чоловіка. В одному зійшлися практично всі: що Лілія у своїй яскраво-червоній сукні виглядає просто фантастично красивою.