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Богиня: Лілія Ребрик в яскраво-червоній сукні показала, як готується до Дня закоханих

Новость на русском → Субота 13 лютого 2021 15:15
Богиня: Лілія Ребрик в яскраво-червоній сукні показала, як готується до Дня закоханих Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik/)
Автор: Lite

Українська ведуча Лілія Ребрик готується святкувати День всіх закоханих. Вона влаштувала між своїми фанатами опитування, як краще привітати свою другу половинку.

Ребрик запостила у своєму Instagram фото в яскравому червоному платті і розповіла, як ставиться до цього свята.

"Ми люди прості: китайський новий Рік не відзначаємо! Але я все ж нагадаю: рік бика нарешті по всіх законах настав! Хай він буде для вас фантастичним!
Хоча зрештою, свят у нас вистачає! На носі - День закоханих! І, на відміну від нового року за місячним календарем, День святого Валентина у нас в Україні прижився непогано", - написала Ребрик.

Тож ведуча попросила ради: написати у коментарях, чи варто вітати з цим святом родичів, друзів, коханих колег - чи тільки своїх половинок?

"І що купуєте у подарунок на це свято? Щось грандіозне чи обходитеся аалентинкою, зробленою власноруч?", - запитала ведуча.

Богиня: Лілія Ребрик в яскраво-червоній сукні показала, як готується до Дня закоханих

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

Шанувальники Лілі розповіли їй про свої сімейні традиції, хтось вітає всіх, хто не вітає навіть чоловіка. В одному зійшлися практично всі: що Лілія у своїй яскраво-червоній сукні виглядає просто фантастично красивою.

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Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик розкрила фанатам секрет досягнення цілей: успіх ближче, ніж здається.

Також Лілія поділилася простим рецептом чізкейку. Пальчики оближеш!

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Новини України Новини шоу-бізнесу Лілія Ребрик ведущая
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