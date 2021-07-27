Богиня! Маша Єфросиніна похвалилася розкішною фігурою в білизні
Популярна українська ведуча Маша Єфросиніна порадувала шанувальників новими гарячими фото - вона влаштувала пікантну фотосесію в нижній білизні і засвітила стрункі форми.
Відверті кадри зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
42-річна Єфросиніна приміряла кілька комплектів білизни різного кольору і спокусливо позувала на камеру, захоплюючи розкішною фігурою. Волосся Маша залишила розпущеним, а також зробила легкий макіяж.
Маша Єфросиніна підкорила шикарною фігурою в нижній білизні (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Теледива зізналася, що нарешті знайшла зручну білизну.
"Я все знаю про борозни від шлеек бюстгальтера на плечах...Про те, як чашка DD йде тільки в обхваті 95 і не менше ... Знаю, як свербить шкіра на грудях від синтетики... і як впиваються в залози кісточки від чашок...Знаю не з чуток!
Вірніше, знала, але стала швидко забувати - білизна нового покоління з дихаючої мембрани щодня стирає цей жах з моєї пам'яті", - поділилася ведуча.
Підписники Маші не змогли втриматися і викупали її в компліментах, захоплюючись точеними формами артистки. Серед них були й українські знаменитості.
"Маша, ну яка краса!"- пише Ірина Горова.
"Ну Машшш. Ну Машшшшш ... ну МааааАш", - все, що змогла видати Даша Астаф'єва.
"Богиня! І я б придбала таку білизну!"- зазначила Ольга Сумська.
- Це незаконно бути такою сексі
- Маша, ви чарівна! Дякую вам за натхнення!
- Яка красива
- Машка красуня
- Чудова
- Марія, ви шикарна!
- Яка красива Маша
- Вогонь
- Дуже красива фігурка. Марія, Ви приклад для наслідування
- Маша, яка ж ви неймовірна! Яка красива. А фігура!
- Маша, ві неймовірна. Захоплююсь і надихаюсь
- Маша, ви прекрасні
Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна вперше знялася в нижній білизні і заявила про перемогу над комплексами.