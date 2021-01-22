Богиня: Наталя Могилевська захопила фанатів спокусливим знімком і відкрила секрет схуднення

Наталя Могилевська останнім часом радує шанувальників активністю у своєму мікроблозі: вона демонструє свої вишукані, іноді навіть спокусливі фото і дає корисні поради або ділиться надихаючими цитатами.

Фанати завжди раді почути поради від своєї улюблениці. Наприклад, в топ-3 питання, які їй задають в особистих повідомленнях, за визнанням зірки, увійшов один: як Наталі вдається залишатися такою стрункою і підтягнутою.

Наталія запостила знімок в спокусливому білому платті-нічній сорочці і зізналася, що свій шлях до відмінній формі варто почати з моно дня.

"Весь день ви їсте 2-3 продукту, наприклад - гарбуз, горіхи або риба і салат. Комбінацій може бути багато. Але я не можу рекомендувати м'ясо, оскільки не їм його. Та й рибу теж вкрай рідко. Можна день на кефірі. А після нього переходити поступово на обрану форму здорового харчування і легких тренувань. Все має бути поступово і в кайф. 15 хв в день для початку з головою!", - поділилася Наталя.

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

Фанати назвали співачку богинею краси і поділилися своїми рецептами і способами схуднення, щоб кожне слово у пості та у коментарях було комусь корисним.

Нагадаємо, Наталя Могилевська публічно зізналася в любові Ірині і виставила їх спільне фото.