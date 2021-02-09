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Повністю оголена Емілі Ратаковскі підірвала мережу новою відвертою фотосесією

Новость на русском → США, Вівторок 09 лютого 2021 19:23
Повністю оголена Емілі Ратаковскі підірвала мережу новою відвертою фотосесією Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Lite

Емілі Ратаковскі знову знялася повністю оголеною. Цього разу за фотосесію відповідали кращі майстри індустрії.

Знімки Емілі з'явилися на сторінці моделі, а також фотографів та візажистів в мережі Instagram.

Емілі Ратаковскі показала нові фото, на яких позує повністю голою на останніх місяцях вагітності. Майбутня мама не змогла утриматися від захоплених коментарів, подякувавши всім, хто зробив цю зйомку настільки особливою для неї.

Повністю оголена Емілі Ратаковскі підірвала мережу новою відвертою фотосесієюПовністю оголена Емілі Ратаковскі підірвала мережу новою відвертою фотосесієюПовністю оголена Емілі Ратаковскі підірвала мережу новою відвертою фотосесією
Емілі Ратаковскі в новій зйомці (фото: instagram.com/emrata; instagram.com/inezandvinoodh)

"Я так неймовірно вдячна за цей особливий момент в моєму житті, відображений співробітниками та друзями моєї мрії, @inezandvinoodh. Спасибі!! Я була тут на 33-му тижні", - написала модель. На знімках вона постала з яскравим макіяжем від гуру візажу Ханга Ванго, а також пишною укладкою від стиліста по волоссю Джиммі Пола. Знімав дівчину дует фешн-фотографів Inez & Vinoodh.

"Богиня", "Це рай", "Так гарно", "Я не можу надивитися", "Вау!", - відреагували фанати зірки. Багато з них зізналися, що вже просто не можуть дочекатися, коли Емілі нарешті стане мамою. Втім, сама Ратаковскі також часто повторює, що мріє побачитися зі своїм "янголятком".

Варто відзначити, що сама Емілі також часто робить відверті фото у своєму домі, на яких позує голою. Так, нещодавно вона підкорила мережу знімками з власною ванної кімнати.

Також на тому тижні Ратаковскі вирушила на прогулянку в стильному пуховику і спортивному костюмі.

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