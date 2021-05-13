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Богиня! Потап захопився Каменських у розкішному атласному міні на премії YUNA 2021

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Четвер 13 травня 2021 14:27
Богиня! Потап захопився Каменських у розкішному атласному міні на премії YUNA 2021 Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Настя Каменських завжди підбирає трендові і ультрамодні вбрання, незалежно від приводу – вона виглядає однаково стильно і на відпочинку, і на світських заходах. Так, співачка показала фото з червоної доріжки премії YUNA 2021, яка відбулася в середу, 12 травня в київському Палаці "Україна".

Відповідні фото артистки в образі "чорної королеви" з'явилися в Instagram.

Співачка з'явилася на червоній доріжці заходу в розкішному образі. Для виходу в світ вона вибрала чорне атласне плаття-міні з об'ємними буфами, розшите золотими візерунками і ланцюгами в області горловини і спідниці.

Настя довершила шикарний вечірній лук масивними золотими звисаючими сережками і браслетом з одного ювелірного набору. Взуття - витончені чорні босоніжки з тонкою шнурівкою.

Зірка уклала волосся в ідеально гладку зачіску і віддала перевагу макіяжу зі "smokey eyes" і нюдовой нейтральною помадою.

Богиня! Потап захопився Каменських у розкішному атласному міні на премії YUNA 2021

Богиня! Потап захопився Каменських у розкішному атласному міні на премії YUNA 2021

Настя захопила оригінальним маленьким чорним платтям (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап не встояв перед чарами розкішної дружини і залишив під її фотосетом коментар: "Богиня!"

Шанувальники пари гаряче підтримали продюсера і розділили його думку.

  • Нереальна
  • Красуня
  • Настя, ви богиня. Образ нереально крутий. Вам дуже личить
  • Сукня - вогонь
  • Прекрасна, дуже підходить цей образ
  • Просто шикарна
  • Дуже жіночно
  • Чорна королева
  • Неймовірно стильна і красива як завжди
  • Супер, образ вогонь
  • Найкраща і найчарівніша
  • Настя, сіяєш як діамант

Настя із задоволенням давала інтерв'ю. Зокрема, вона поспілкувалася з Катею Осадчою.

Нагадаємо, що раніше Потап показав романтичні знімки з Каменських з Мексики, куди прилітав до дружини під час її ретріту з подругами.

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