Богиня! Потап захопився Каменських у розкішному атласному міні на премії YUNA 2021
Настя Каменських завжди підбирає трендові і ультрамодні вбрання, незалежно від приводу – вона виглядає однаково стильно і на відпочинку, і на світських заходах. Так, співачка показала фото з червоної доріжки премії YUNA 2021, яка відбулася в середу, 12 травня в київському Палаці "Україна".
Відповідні фото артистки в образі "чорної королеви" з'явилися в Instagram.
Співачка з'явилася на червоній доріжці заходу в розкішному образі. Для виходу в світ вона вибрала чорне атласне плаття-міні з об'ємними буфами, розшите золотими візерунками і ланцюгами в області горловини і спідниці.
Настя довершила шикарний вечірній лук масивними золотими звисаючими сережками і браслетом з одного ювелірного набору. Взуття - витончені чорні босоніжки з тонкою шнурівкою.
Зірка уклала волосся в ідеально гладку зачіску і віддала перевагу макіяжу зі "smokey eyes" і нюдовой нейтральною помадою.
Настя захопила оригінальним маленьким чорним платтям (фото: instagram.com/kamenskux)
Потап не встояв перед чарами розкішної дружини і залишив під її фотосетом коментар: "Богиня!"
Шанувальники пари гаряче підтримали продюсера і розділили його думку.
- Нереальна
- Красуня
- Настя, ви богиня. Образ нереально крутий. Вам дуже личить
- Сукня - вогонь
- Прекрасна, дуже підходить цей образ
- Просто шикарна
- Дуже жіночно
- Чорна королева
- Неймовірно стильна і красива як завжди
- Супер, образ вогонь
- Найкраща і найчарівніша
- Настя, сіяєш як діамант
Настя із задоволенням давала інтерв'ю. Зокрема, вона поспілкувалася з Катею Осадчою.
Нагадаємо, що раніше Потап показав романтичні знімки з Каменських з Мексики, куди прилітав до дружини під час її ретріту з подругами.