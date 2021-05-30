Богиня! Засмагла Леся Нікітюк звела з розуму ідеальною фігурою в бікіні
Телеведуча Леся Нікітюк може похвалитися витонченою фігурою. Зараз вона відпочиває в Туреччині і не упустила нагоди порадувати шанувальників жарким кадром в купальнику.
Пікантним знімком теледива поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Перед камерою засмагла Леся постала в мокрому бікіні темно-зеленого кольору. Вона спокусливо вигнулася на шезлонгу, демонструючи тонку талію і довгі ноги. У руці ведуча тримає келих з коктейлем.
"Miss Pantenol 2021", - жартівливо підмітила леді Ле, натякаючи на свій колір шкіри.
Леся Нікітюк похвалилася витонченою фігурою в бікіні (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Пізніше Нікітюк в черговий раз продемонструвала відмінне почуття гумору і зняла кумедний відеоролик.
У ньому зірка в чорному бікіні намірилася осідлати надувного єдинорога, який плаває в басейні. Однак навіть після численних спроб у Лесі це не вийшло, після чого ведуча жартома психанула і стала бити іграшкою об борт басейну.
"Якщо осідлати коня не виходить з першого разу...то обовязково вийде...з ніякого. Така ось мудрість. Всім гарного тижня", - прокоментувала відео Нікітюк.
Фолловери оцінили зусилля ведучої, а також її розкішну фігуру, про що і повідомили в захоплених коментарях.
- Богиня!!
- Леся вже згоріла, красуня
- Міс Всесвіт всіх віків
- Сексапільна
- Ох і Леська, красуня
- Фігура класна
- Ось це соковита шарлотка
- Леся Іванівна, не психуйте. У вас обов'язково вийде
- Коняка трапилася норовиста
- Ці ноги
- Кінь зверху
- Смішно!!! Кілька разів переглянула
- Леся Ти чудо
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк захопила стильним луком на тлі неймовірного заходу.