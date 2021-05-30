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Богиня! Засмагла Леся Нікітюк звела з розуму ідеальною фігурою в бікіні

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Бодрум, Туреччина, Неділя 30 травня 2021 18:23
Богиня! Засмагла Леся Нікітюк звела з розуму ідеальною фігурою в бікіні Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Телеведуча Леся Нікітюк може похвалитися витонченою фігурою. Зараз вона відпочиває в Туреччині і не упустила нагоди порадувати шанувальників жарким кадром в купальнику.

Пікантним знімком теледива поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Перед камерою засмагла Леся постала в мокрому бікіні темно-зеленого кольору. Вона спокусливо вигнулася на шезлонгу, демонструючи тонку талію і довгі ноги. У руці ведуча тримає келих з коктейлем.

"Miss Pantenol 2021", - жартівливо підмітила леді Ле, натякаючи на свій колір шкіри.

Богиня! Засмагла Леся Нікітюк звела з розуму ідеальною фігурою в бікіні

Леся Нікітюк похвалилася витонченою фігурою в бікіні (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Пізніше Нікітюк в черговий раз продемонструвала відмінне почуття гумору і зняла кумедний відеоролик.

У ньому зірка в чорному бікіні намірилася осідлати надувного єдинорога, який плаває в басейні. Однак навіть після численних спроб у Лесі це не вийшло, після чого ведуча жартома психанула і стала бити іграшкою об борт басейну.

"Якщо осідлати коня не виходить з першого разу...то обовязково вийде...з ніякого. Така ось мудрість. Всім гарного тижня", - прокоментувала відео Нікітюк.

Фолловери оцінили зусилля ведучої, а також її розкішну фігуру, про що і повідомили в захоплених коментарях.

  • Богиня!!
  • Леся вже згоріла, красуня
  • Міс Всесвіт всіх віків
  • Сексапільна
  • Ох і Леська, красуня
  • Фігура класна
  • Ось це соковита шарлотка
  • Леся Іванівна, не психуйте. У вас обов'язково вийде
  • Коняка трапилася норовиста
  • Ці ноги
  • Кінь зверху
  • Смішно!!! Кілька разів переглянула
  • Леся Ти чудо

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк захопила стильним луком на тлі неймовірного заходу.

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