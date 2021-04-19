Біль допомагає рости: екс-кохана Бреда Пітта поділилася особистим під відвертими фото
Колишня дівчина Бреда Пітта - німецька модель Ніколь Потуральскі - поділилася новими відвертими фото.
Дівчина супроводжувала пост неоднозначним роздумом, в якому заговорила про свою душевного тугу.
"Життя може бути таким грубим і несправедливим, часом ви просто хочете сховатися, але від болю ви ростете", - написала Ніколь і додала хештег "сумую". Кому адресувала послання Потуральскі, невідомо. Але враховуючи, що останньою любов'ю дівчини був голлівудський серцеїд, можна припустити, що Бреду Пітту.
Ніколь Потуральскі поділилася особистим (фото: instagram.com/nico.potur)
На фото дівчина позує топлес: вона лежить на пляжі з голими грудьми, продемонструвавши своє струнке і засмагле тіло у всій красі. Також модель додала кілька атмосферних знімків зі спини.
"Вау, як красиво", "Малятко", це вогонь", "Краса", "Дивовижна краса", "Дуже красива", "Така прекрасна і сексуальна", "Зірка", "Моя королева назавжди", - піше їй армія фанатів.
Раніше дівчина вже натякала на те, що комусь сумує. Але пізніше переключилася на відверті фото на березі моря без зайвих роздумів.