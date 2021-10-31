Хвора на COVID-19 Камінська жорстко відповіла на звинувачення в мережі: "спробуйте використовувати мізки"

Колишня солістка "НеАнгелів" Слава Камінська близько тижня тому підхопила коронавірус - зірка повідомила про хворобу 26 жовтня. Артистка розповідала в мережі про свій стан, а також зізналася, що не сидить безвилазно вдома і іноді виходить з дітьми погуляти на майданчик. Після чого отримала безліч звинувачень у безвідповідальності та поширенні зарази.

Слава опублікувала яскраве фото зі зйомок ТВ-шоу, на якому вона зображена, коли сидить на сходинках в зеленій сукні з бахромою, прозорих босоніжках на підборах і зіркою на голові.

Слава Камінська відреагувала на критику в мережі через прогулянки, будучи хворою на коронавірус (фото: instagram.com/babaslavka)

Вона поскаржилася на хвилю критики в мережі і висловила свою думку про це. За словами артистки, вона відразу ж повідомила про своє захворювання, а прогулянки здійснювала за рекомендацією лікарів.

"Мене не перестає дивувати наш народ, який, не вивчивши предмета, починає давати експертні оцінки, рівню яких могли б позаздрити найбільші світила сучасної медицини. До чого я це все пишу. Я, як відповідальна людина, відкрито повідомила в своїх соц. мережах про захворювання. Дотримуючись рекомендацій лікарів, користуючись засобами індивідуального захисту і дотримуючись соціальної дистанції, здійснювала піші прогулянки на відкритому повітрі на території ЖК, в якому проживаю. В результаті чого мені прилетіли звинувачення в тому, що я не думаю про оточуючих і наражаю на небезпеку своїх сусідів. Ви серйозно?" - написала обурена Камінська.

Далі Слава порадила хейтерам думати головою і побажала всім не хворіти.



"Перш ніж висловлювати свої недовисновки на предмет поширення вірусу, спробуйте використовувати свої мізки за призначенням і подумати про те, що своєю поведінкою ви відбиваєте у нормальних, соціально-відповідальних людей всіляке бажання чесно інформувати оточуючих про своє захворювання. Тим самим провокуючи подальше поширення вірусу. Є над чим задуматися. Не хворійте і бережіть себе!" - підсумувала виконавиця.

Думки фоловерів розділилися - деякі підтримали співачку і відзначили, що гуляти під час хвороби корисно, інші ж вважають, що потрібно хоча б 2 тижні посидіти вдома, щоб нікого не заразити.

Слава, одна справа гуляти на свіжому повітрі, а інше привести дітей, які з Вами в тісному контакті, на дитячий майданчик

Справа ще в тому, що мені лікар сказав, що я взагалі не маю права виходити з дому. Оскільки штраф 17000 за те, що з короною вийшов з дому. І так вони всім пацієнтам говорять

Ті, хто так кричать, швидше за все лазять хворі і без засобів захисту. А прогулянки на свіжому повітрі потрібні

Слава, водужуйте! І бережіть нерви

Звичайно прогулянки потрібні, але не на дитячому майданчику, не по місту, а в лісі, парку, подалі від дітей! Потрібно мати елементарну совість, для вас це просто вірус в легкій формі, але для когось він може стати фатальним…

Слава, ви крута!!! Одужуйте, ви велика розумничка що завжди говорите те що думаєте

Зазначимо, що Камінська не була вакцинована.