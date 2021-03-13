Було боляче і соромно: Ксенія Мішина висловилася про учасниць "Холостяк-11"

Знаменита українська актриса і головна героїня "Холостячки" Ксенія Мішина після перегляду другого випуску шоу "Холостяк-11" вирішила висловити свою думку про побачене - а саме про поведінку на проекті його учасниць.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото, зроблене під час зйомок "Холостячки", на якому зображена в розкішному чорному платті з пікантним розрізом спереду.

Ксенія зізналася, що не змогла пройти повз і вирішила подивитися випуски нового сезону популярного реаліті. Однак її почуття після перегляду були неоднозначними.

"Після виходу першої серії мене охоплювали різні почуття. У перший день я хотіла написати один пост і коли просканувала свої думки, побачила в них багато засудження. Вдих-видих і я відклала цю ідею. Дати собі час, в такій ситуації не варто рубати зопалу. Але, погодьтеся, багато неоднозначності", - поділилася Мішина.

Мішина Ксенія стала головною героїнею першого сезону шоу "Холостячка" (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Артистку неприємно вразила поведінка учасниць, які борються за серце Холостяка - причому не по відношенню до нього, а одна до одної.

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"Якщо чесно, в деякі моменти я думала тільки одне: Ну яяяяяк? Як так можна? Чому деякі дівчата тааак себе ведуть? Нешанобливо до себе. Без цінності. Я як ніхто розумію в чому суть проекту, що є конкуренція, але все ж. А потім я зрозуміла, що насправді мене так розхвилювало. Не те, як вони ставилися до себе, не те, як жалісливо деякі дивилися на Холостяка, а те, як вони ставилися одна до одної. Там, за межами очей чоловіка, відкривалися їхні справжні якості. Ці презирливі погляди, осудження, насмішки, грубість і хамство. Неприкрите, брутальне хамство на адресу інших жінок. Мені це здалося дуже трагічним. Було боляче і соромно", - зізналася актриса.

Ксенія закликала жінок бути добрішими в будь-яких ситуаціях.

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"Так, це реаліті-шоу, і я знаю, наскільки там складно. Але як все ж помітно, що в серцях багатьох жінок страшна конкуренція, незахищеність, безпросвітність. І мені шкода. Я хочу щоб ми, жінки, ставали добрішими. Ми всі по суті - сестри! Велике жіноче коло! І я впевнена, навіть у таких складних умовах, коли-небудь інші 30 українок зможуть красиво підносити себе, навіть конкуруючи і претендуючи на одного приємного холостяка", - підсумувала зірка.

Підписники Мішиної погодилися з нею і поділилися своєю думкою в коментарях.