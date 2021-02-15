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Велика і справжня: Наталя Могилевська вперше розповіла про свою любов

Новость на русском → Понеділок 15 лютого 2021 10:38
Велика і справжня: Наталя Могилевська вперше розповіла про свою любов Наталя Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)
Автор: Lite

Наталя Могилевська в честь Дня святого Валентина відверто розповіла шанувальникам про свою велику любов.

У своєму Instagram співачка запостила яскраві знімки в червоному платті і поділилася своєю історією.

Наталя зізналася, що це була її перша любов, вона трапилася з нею в 11 років.

"Він з батьками переїхав в інший район міста, і мою принцу довелося змінити школу. Це була дитяча, платонічна любов. Якось на 8 Березня він подарував мені 2 тюльпана, тому що на третій грошей не вистачило. Це було мило і смішно. Мої батьки називали його і його друзів, які вдавалися до мене під будинок і кидали камінці у вікна, - пистолетиками", - поділилася наталя Могилевська.

Велика і справжня: Наталя Могилевська вперше розповіла про свою любов

Могилевська зізналася, що потім вони знову побачилися вже через десять років.

"Як раз тоді вийшла пісня "Ла-ла-ла". Ми знову зустрілися - і це вже була велика, справжня любов. Не було ні одного поїзда або літака з гастролей, з якого він би не зустрів мене з квітами", - розповіла Наталя.

Велика і справжня: Наталя Могилевська вперше розповіла про свою любов

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

Нагадаємо, Наталя Могилевська заговорила про любов до колишнього: чи може повернутися любов через час?

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