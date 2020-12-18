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Я так більше не можу: Сєдокова виклала відео, на якому істерично ридає

Новость на русском → П'ятниця 18 грудня 2020 14:31
Я так більше не можу: Сєдокова виклала відео, на якому істерично ридає Анна Сєдокова (фото: instagram.com/annasedokova)
Автор: Світлана Мащенко

Анна Сєдокова, яка відзначила 38-й день народження з шкірним захворюванням, влаштувала справжню істерику через хвилю хейта, який регулярно обрушується на неї в соцмережах.

В Instagram екс-"ВІА Гра" виклала відео, на якому вона ридає і каже, що "так більше не може".

Артистку дуже схвилювали негативні коментарі. Особливо її вразило те, що навіть у програші команди її чоловіка - баскетболіста Яніса Тімми - звинувачують її. Днями спортсмен грав з командою "Хімок" проти іспанської "Барселони", де команда Яніса програла.

Одна з користувачок написала, що Тиммі "пора валити з" Хімок "до своєї старухи", адже нібито саме вона винна в поразці всієї баскетбольної команди.

"Я правда так більше не можу, ну правда, ну скільки можна... Мені здається, цього вже достатньо", - крізь істерику каже Анна.

Анна Сєдокова розридалася за хейтерів (відео: instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, що у вересні Анна Сєдокова вийшла заміж за свого коханого - латвійського баскетболіста московських "Хімок" Яніса Тімму. Спортсмен молодший за своєю дружину на 9 років.

Вони зустрічалися до цього понад рік. Їхні стосунки почалися зі скандалу - подейкували, що Анна відбила Яніса у дружини і маленького сина.

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