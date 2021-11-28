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Більше нічого приховувати: Еллерт чітко відповів, чи разом вони з Мішиною зараз

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Неділя 28 листопада 2021 09:57
Більше нічого приховувати: Еллерт чітко відповів, чи разом вони з Мішиною зараз Ксенія Мішина та Олександр Еллерт (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Ольвія Агаркова

Переможець проекту "Холостячка" Олександр Еллерт і Ксенія Мішина майже рік були разом. Пара встигла полюбитися шанувальникам і глядачам проекту, за них вболівали і тримали кулачки тисячі фанів, але, схоже, романтична історія залишилася в минулому.

Спочатку Ксенія заявила про розрив з автором "Кварталу 95", але він продовжував боротися за прихильність коханої.

Але тепер Олександр також розставив крапки над "і" і чітко відповів у Instagram Stories на питання, чи є вони з Ксенією парою на даний момент.

Так він зізнався, що їх роман з актрисою закінчено. "Ми не разом! Дайте нам спокою!"- різко відреагував шоумен.

Більше нічого приховувати: Еллерт чітко відповів, чи разом вони з Мішиною зараз

Скріншот (instagram.com/ellert_a)

Примітно, що навздогін Олександр опублікував фото каблучкою в руках і згадав про особливий подарунок для Ксенії та себе з незвичайним біоалмазом, вирощеним з ...крові закоханих.

"...Колись я був шалено здивований появі 3D принтера. На твоїх очах, створює що завгодно в повітрі ... Дивно ж... А трохи більше року тому, мою свідомість взагалі перевернули... З будь-якого біоматеріалу можна виростити діамант... Вау", - поділився своїм спогадом Еллерт.

Він пояснив, що прикраса в його руках - особливий виріб.

"Це важлива каблучка для мене, а діамант в ній ще важливіше! Він вирощений з крапель крові! З частки себе самого! З однієї краплі тебе! Сильно звучить!"- зазначив Эллерт.

Більше нічого приховувати: Еллерт чітко відповів, чи разом вони з Мішиною зараз

Олександр згадав про особливу прикрасу з незвичайною історією (фото: instagram.com/ellert_a)

Примітно, що Ксенія заявила про розрив з Олександром ще в липні. Це сталося під час спільного відпочинку закоханих у Криму, звідки родом актриса.

Пізніше Мішина і Еллерт помирилися і навіть відвідали весілля спільних друзів, де актриса зловила букет нареченої. Але, схоже, казка підійшла до кінця і закохані вирішили цього разу розійтися остаточно.

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