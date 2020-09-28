Більше не одна: віднедавна струнка Адель знайшла нового бойфренда

Співачка знайшла нову любов

Співачка Адель в останні роки пережила багато подій, що перевернули її життя з ніг на голову. Після розставання з чоловіком Саймоном Конеккі дівчина на якийсь час зникла з поля зору фанатів. А коли повернулася, публіка не повірила своїм очам: замість звичної "пухкенької" співачки перед ними була надиво струнка діва. До здивування фанатів, Адель вдалося скинути кілька десятків кілограмів. Тепер, схоже, зміни торкнулися і її особистого життя.

Адель погарнішала і почала нове життя (фото: instagram.com/adele)

Як повідомляє портал Daily Mail, співачка знайшла нового бойфренда. Адель стала проводити підозріло багато часу з 38-річним репером Skepta. Днями виконавицю помітили в одному з центрів віртуальної реальності в Лондоні разом з хлопцем і його другом. Кажуть, компанія веселилася так голосно, що голос Адель було чути по всій окрузі. До речі, раніше репер, якого ЗМІ "сватають" співачці, зустрічався з Наомі Кемпбелл.

Співачці приписують новий роман (фото: instagram.com/adele)

Нагадаємо, зі своїм екс-чоловіком Адель почала зустрічатися в 2011-му році. Через рік у подружжя народився син Анджело. Ще через кілька років, у 2017-му році, пара вирішила узаконити стосунки. Але сімейне щастя виявилося недовгим: вже через два роки подружжя оголосило про розлучення, яке співачці далося нелегко.

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