Більше не секрет: Юлія Саніна зізналася, чому тепер подорожує без чоловіка

Українська співачка і фіналістка "Танців з зірками" Юлія Саніна нещодавно зізналася, що в її родині поповнення - поки що це собачка. Юлія називає її "наша дівчинка", чим вводить в оману своїх шанувальників, адже всі знають: у Саніної підростає син.

Також Саніна в останній час інтригувала своїх фанатів знімками з інших країн. Все б нічого, але співачка на них завжди одна - а під одним фото вона навіть розмірковує, мовляв, хотілося б показати цю красу чоловікові.

І ось, нарешті, інтрига розкрита: Юлія запостила знімок зі співаком Alekseev - парочка позує на фото природи і радісно посміхається.

"Більше не секрет! Куди літала, чому без чоловіка. В ювілейному сезоні "Орел і решка" ви побачите ось цю парочку. Ми з Alekseev відкрили для себе дуже особливе місто. Є ідеї, який?", - співачка заінтригувала.

Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

Фанати були в шоці від такого повороту подій і щиро пораділи за свою улюблену співачку.

Юля, ти не перестаєш дивувати

Як тобі робота мрії?

Ого! Юху!

Ми і так всі знали, чекає з нетерпінням випуску!

Нагадаємо, що нещодавно шанувальники назвали співачку і її чоловіка наймилішою парою українського шоу-бізнесу.