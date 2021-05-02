Більше не таємниця: Катя Осадча та Юрій Горбунов вдруге стануть батьками

Зіркове подружжя Катерина Осадча та Юрій Горбунов вдруге стануть батьками. Причому для телеведучої ця дитина буде вже третью, так що скоро вона опиниться в статусі багатодітної мами.

Радісною новиною Катя поділилася з Олею Поляковою під час зйомок програми "Світське життя" у Туреччині.

Теледива прилетіла на інтерв'ю зі співачкою в Туреччину, де та відпочиває з мамою і дочками. Полякова відразу помітила зміни у фігурі Осадчої і запитала про поповнення в родині.

"Я так бачу, що теж тебе можу привітати, чи ти добре поснідала, або мені здається?"- поцікавилася артистка.

Тоді-то Катя і зізналася, що вагітна.

"Так, ми з Юрою чекаємо поповнення. Ще не мама-героїня, але багатодітна!"- заявила ведуча.

Катя Осадча оголосила про третю вагітність (відео: Youtube)

До слова, уважні шанувальники давно почали підозрювати про вагітність Осадчої - ще після першого прямого ефіру "Голосу країни 11". А наступні появи зірки на фото і екранах лише зміцнили ці припущення, адже її живіт помітно округлився. До того ж, вона стала вибирати вбрання, більш вільні в районі талії.

Катя Осадча та Юрій Горбунов чекають поповнення в родині (фото: instagram.com/kosadcha)

Зазначимо, що Юрій Горбунов і Катерина Осадча одружилися 3 лютого 2017 року. А 18 лютого того ж року у подружжя народився син, якого назвали Іван. Також телеведуча виховує 18-річного сина Іллю, якого народила в шлюбі з бізнесменом і народним депутатом Олегом Поліщуком.

Катя і Юрій воліють поки що не показувати 4-річного сина Івана і не знімають на фото його обличчя.