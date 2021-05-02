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Більше не таємниця: Катя Осадча та Юрій Горбунов вдруге стануть батьками

Новость на русском → Неділя 02 травня 2021 10:27
Більше не таємниця: Катя Осадча та Юрій Горбунов вдруге стануть батьками Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Зіркове подружжя Катерина Осадча та Юрій Горбунов вдруге стануть батьками. Причому для телеведучої ця дитина буде вже третью, так що скоро вона опиниться в статусі багатодітної мами.

Радісною новиною Катя поділилася з Олею Поляковою під час зйомок програми "Світське життя" у Туреччині.

Теледива прилетіла на інтерв'ю зі співачкою в Туреччину, де та відпочиває з мамою і дочками. Полякова відразу помітила зміни у фігурі Осадчої і запитала про поповнення в родині.

"Я так бачу, що теж тебе можу привітати, чи ти добре поснідала, або мені здається?"- поцікавилася артистка.

Тоді-то Катя і зізналася, що вагітна.

"Так, ми з Юрою чекаємо поповнення. Ще не мама-героїня, але багатодітна!"- заявила ведуча.

Катя Осадча оголосила про третю вагітність (відео: Youtube)

До слова, уважні шанувальники давно почали підозрювати про вагітність Осадчої - ще після першого прямого ефіру "Голосу країни 11". А наступні появи зірки на фото і екранах лише зміцнили ці припущення, адже її живіт помітно округлився. До того ж, вона стала вибирати вбрання, більш вільні в районі талії.

Більше не таємниця: Катя Осадча та Юрій Горбунов вдруге стануть батьками

Катя Осадча та Юрій Горбунов чекають поповнення в родині (фото: instagram.com/kosadcha)

Зазначимо, що Юрій Горбунов і Катерина Осадча одружилися 3 лютого 2017 року. А 18 лютого того ж року у подружжя народився син, якого назвали Іван. Також телеведуча виховує 18-річного сина Іллю, якого народила в шлюбі з бізнесменом і народним депутатом Олегом Поліщуком.

Катя і Юрій воліють поки що не показувати 4-річного сина Івана і не знімають на фото його обличчя.

Раніше ми писали, що Катя Осадча в розкішній сукні на "Голосі країни 2021" підкорила красою і підігріла чутки про свою третю вагітність.

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