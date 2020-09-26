Великі вікна і камін: внучка Ротару провела екскурсію по своїй новій квартирі в Нью-Йорку

Дівчина поділилася відео з розкішних апартаментів на Манхеттені

19-річна онука легендарної співачки Софії Ротару Соня Євдокименко провела літо в Києві, де заодно і повеселилася в сімейному колі на відзначенні 73-річчя бабусі. Однак зараз дівчина вже повернулася до Нью-Йорка, де живе вже кілька років - вона навчається в Школі дизайну Парсонс, а також будує кар'єру моделі і веде свій блог.

Саме в Instagram Соня поділилася своєю радістю - вона вирішила зняти іншу квартиру і знайшла розкішні апартаменти прямо в центрі міста з гарним видом. На фото юна красуня в чорній мереживній піжамі сидить на підлозі свого нового гніздечка на Манхеттені, за її спиною - панорамні вікна, а поруч на столику стоять живі квіти у вазі.

"Сказала "так" новій адресі. І хоча все ще поки що облаштовується, все тут наповнене сміхом, свіжими квітами і гарною музикою", - написала Євдокименко.

Соня Євдокименко показала фото з своєї нової великої квартири на Манхеттені (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Також у своєму блозі на YouTube-каналі Софія-молодша показала, як відбувався її переїзд. Вона найняла вантажників, які спакували всі її речі й доставили в квартиру. Дівчина випила підбадьорливий матча латте і почала показувати своє нове житло.

Її порадували панорамні вікна, великий і стильний камін і мінімалізм в дизайні.

"Тут є приємна зона для кіно, великі вікна, і ось камін і красива тераса. Я так рада! Впевнена, ви часто буде бачити мене в цій кімнаті", — поділилася Соня.

Крім того, дівчина показала, що лежить в її холодильнику. Загалом, це самий справжній набір моделі — комбуча, грецький йогурт, напої, що замінюють цілий прийом їжі, пробіотики, овочі і чорниця, копчений лосось і яйця.

Зазначимо, що Софія зустрічається з Марко Дюменилом, французьким бізнесменом. Вона воліє не розповідати про свої стосунки, однак на відео весь час говорить "ми", а не "я" - так що, цілком імовірно, що вона переїхала в нову квартиру разом з коханим.

Нагадаємо, раніше онука Соня Ротару Євдокименко в наряді з оголеними плечима показала тренд в осінньому макіяжі 2020.