Великі зміни: помолоділа Могилевська вразила радикальною зміною образу
Співачка показала фотосет в ефектних аутфітах
Наталя Могилевська останнім часом помітно покращала і помолодшала, а посмішка не сходить з її обличчя. Вона радикально змінила імідж, ставши блондинкою. Але, схоже, на цьому її експерименти з чобразом не закінчилися. Вона влаштувала стильний фотосет у вражаючих вбраннях і луках і опублікувала його в Instagram.
Наталія приміряла відразу два образи: один – ніжний, а другий - більш сміливий і зухвалий. Вона постала перед об'єктивом фотографа в білих штанах від Isabel Marant, білосніжному светрі від Ѕипсоо і трендових чоботях-козаках Isabel Marant.
На другому знімку Наталія відображена в ефектному червоному пальто Barbara Bui з оригінальним масивним кольє. На повіках – золотисті тіні. На губах грає червона помада.
Наталя Могилевська показала стильні образи (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Шанувальники насилу впізнали в блондинці з мрійливим виразом обличчя і сміливим макіяжем свою улюбленицю і зробили їй масу компліментів.
- Дуже красиво
- Не впізнати
- Наташа, до чого вам красиво блондинкою, просто неймовірно
- Дуже красиво, прямо, якось по-іншому Вас бачу
- Наталя, Ви з кожним роком хорошеєтє! Ви прекрасні
- На фото схожі на порцелянову лялечку
- Вау, супер. Ви красива!
- А хто це? Це Наташа? Взагалі не дізнатися! Я думала, якась супермодель
Також Наталю можна побачити і в третьому стильному образі - жакет благородного бежевого відтінку від MM6 Maison Margiela. На портретному фото в профіль легко розглянути деталі її яскравого, але елегантного і не кичущого макіяжу.
Наталія приміряла ефектні вбрання (фото: instagram.com/spazio.ua)
Нагадаємо, що раніше Наталія Могилевська зробила зізнання про зміни у своєму житті.