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Великі зміни: помолоділа Могилевська вразила радикальною зміною образу

Новость на русском → Четвер 26 листопада 2020 09:57
Великі зміни: помолоділа Могилевська вразила радикальною зміною образу Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Lite

Співачка показала фотосет в ефектних аутфітах

Наталя Могилевська останнім часом помітно покращала і помолодшала, а посмішка не сходить з її обличчя. Вона радикально змінила імідж, ставши блондинкою. Але, схоже, на цьому її експерименти з чобразом не закінчилися. Вона влаштувала стильний фотосет у вражаючих вбраннях і луках і опублікувала його в Instagram.

Наталія приміряла відразу два образи: один – ніжний, а другий - більш сміливий і зухвалий. Вона постала перед об'єктивом фотографа в білих штанах від Isabel Marant, білосніжному светрі від Ѕипсоо і трендових чоботях-козаках Isabel Marant.

На другому знімку Наталія відображена в ефектному червоному пальто Barbara Bui з оригінальним масивним кольє. На повіках – золотисті тіні. На губах грає червона помада.

Великі зміни: помолоділа Могилевська вразила радикальною зміною образу

Великі зміни: помолоділа Могилевська вразила радикальною зміною образу

Наталя Могилевська показала стильні образи (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Шанувальники насилу впізнали в блондинці з мрійливим виразом обличчя і сміливим макіяжем свою улюбленицю і зробили їй масу компліментів.

  • Дуже красиво
  • Не впізнати
  • Наташа, до чого вам красиво блондинкою, просто неймовірно
  • Дуже красиво, прямо, якось по-іншому Вас бачу
  • Наталя, Ви з кожним роком хорошеєтє! Ви прекрасні
  • На фото схожі на порцелянову лялечку
  • Вау, супер. Ви красива!
  • А хто це? Це Наташа? Взагалі не дізнатися! Я думала, якась супермодель

Також Наталю можна побачити і в третьому стильному образі - жакет благородного бежевого відтінку від MM6 Maison Margiela. На портретному фото в профіль легко розглянути деталі її яскравого, але елегантного і не кичущого макіяжу.

Великі зміни: помолоділа Могилевська вразила радикальною зміною образу

Наталія приміряла ефектні вбрання (фото: instagram.com/spazio.ua)

Нагадаємо, що раніше Наталія Могилевська зробила зізнання про зміни у своєму житті.

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