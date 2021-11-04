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Великі плани: Леонардо Ді Капріо засвітився на зустрічі з членом королівської сім'ї

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Четвер 04 листопада 2021 18:42
Великі плани: Леонардо Ді Капріо засвітився на зустрічі з членом королівської сім'ї Леонардо Ді Капріо, принц Чарльз і Стелла Маккартні (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

46-річний Леонардо ДіКапріо - відомий борець за збереження природних ресурсів. Як один з головних у світі екоактивістів, він днями відвідав 26-ту конференцію організації Об'єднаних Націй зі зміни клімату (COP26), яка зараз проходить в Глазго. До Шотландії голлівудський актор прибув кілька днів тому і зустрівся з принцом Чарльзом.

Виявилося, коло їхніх інтересів перетинається. Чоловіки вирушили на виставку ще однієї еко-активістки - дизайнера Стелли Маккартні "Майбутнє моди", яка проходить в художній галереї Келвінгроув. Всі троє були помічені за захоплюючою бесідою. Вони підняли питання, що стоять на порядку конференції, а також висловили свої погляди.

Великі плани: Леонардо Ді Капріо засвітився на зустрічі з членом королівської сім'їВеликі плани: Леонардо Ді Капріо засвітився на зустрічі з членом королівської сім'їВеликі плани: Леонардо Ді Капріо засвітився на зустрічі з членом королівської сім'ї

Леонардо Ді Капріо, принц Чарльз і Стелла Маккартні (фото: Getty Images)

Ді Капріо, до слова, регулярно висловлюється в мережі - на його сторінці в Instagram майже немає особистих фото, зате робочих проектів маса. Напередодні конференції він також опублікував звернення до світових лідерів і закликав їх врятувати людство.

Принц Чарльз, у свою чергу, також неодноразово публічно ділився своїми тривогами з приводу екологічної ситуації в світі. За словами члена королівської сім'ї, він не хоче, щоб "онуки дорікали йому в бездіяльності щодо захисту навколишнього середовища".

Крім принца Чарльза, в конференції взяла участь королева Єлизавета II, яка виступила з відеозверненням. А також Кейт Міддлтон і принц Уільям, які відвідали одну із зустрічей світових лідерів.

Нагадаємо, раніше Кайлі Дженнер спровокувала чутки про заручини з Тревісом Скоттом.

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Леонардо Ди Каприо Кейт Міддлтон Єлизавета II Принц Вільям Принц Гаррі Принц Чарльз
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