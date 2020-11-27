Бомба: Анна Різатдінова похвалилася ідеальною фігурою в обтягуючому спортивному костюмі

Ганна Різатдінова - прямо з ролика Сінді Кроуфорд

Анна Ризатдинова і Сергій Мельник недавно зізналися, що у них любов. Подробицями своїх стосунків пара поки не ділиться, але Анна розповіла, що звело їх разом шоу "Танці з зірками", до якого закохані навіть не були знайомі.

Поки Анна з Сергієм не часто з'являються на публіці, навіть спільних фото в соцмережах не постять. Зате Анна активно дає поради по догляду за собою і не забуває радувати шанувальників фото, демонструючи шикарну фігуру.

Так Анна запостила знімок, на якому вона стоїть у спортивному костюмі а-ля 80-е. Як з відео Сінді Кроуфорд, яскраві кислотні кольори, пов'язка на голові, гетри і латекс.

"Як вам такий образ для заняття спортом? Яка перша асоціація з цим фото у вас виникла? У мене - фітнес-тренер 80-х", - зробила підпис Ганна.

Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova/)

"Воу-воу-воу", "Бомба", "Сатисфекшн", "Вогонь", - посипалися коментарі на зірку.

Нагадаємо, що Анна поділилася списком своїх улюблених книг, які допомогли не тільки досягти успіху, але і сконцентруватися на тому, щоб його утримати.

"Коли я готувалася до Олімпійських ігор, то шукала інформацію скрізь. У мене була купа питань: як налаштовуватися на змагання? Як не боятися? І мені було цікаво, як вже відбулися у спорті люди працювали перед змаганнями, які в них були думки в голові. Ділюся з вами книгами, які допомогли мені у всьому цьому розібратися".