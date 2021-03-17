ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Бомба! Леся Нікітюк в незвичайних колготках похвалилася трендовим луком

Новость на русском → Київ, Середа 17 березня 2021 17:49
Бомба! Леся Нікітюк в незвичайних колготках похвалилася трендовим луком Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Леся Нікітюк нещодавно повернулася зі Стамбула, де не тільки пройшла повне обстеження свого організму, а й встигла відмінно погуляти по колоритному місту і поповнити свою колекцію яскравих фото. У Києві зірка занурилася в роботу, не забуваючи радувати шанувальників своїми стильними образами.

Трендовий весняний лук в оригінальних колготках Леді Ле показала на своїй сторінці в Instagram.

Нікітюк позувала у білій сорочці-туніці, стильному піджаку кавового відтінку і коричневих міні-шортах. Особливої родзинки образу надають колготки з принтом у вигляді яскраво-червоних губ, ніби хтось поцілував зірку трохи вище колін. На ногах у ведучої - високі гумові чоботи кольору хакі.

Волосся Леся залишила розпущеним, а також зробила ніжний, але виразний макіяж.

"Мій образ сьогодні", – лаконічно підписала фотографії артистка.

Бомба! Леся Нікітюк в незвичайних колготках похвалилася трендовим лукомБомба! Леся Нікітюк в незвичайних колготках похвалилася трендовим луком

Леся Нікітюк захопила стильним образом в "зацілованих" колготках (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальникам наряд Нікітюк припав до душі і вони залишили їй багато захоплених відгуків у коментарях.

  • яка красива
  • Тобі йдуть дуже піджаки
  • Бомба! Хочу такі колготки
  • Прекрасна як завжди
  • Ах ці губки
  • Ну ЛЕска '.... хороша чертовка
  • Гарно выглядаєте! А колготки підтягуються? Щоб як у пісні «чим вище любов ..»?
  • Колготи круті, та коли мимоволі подивилась на фото то здалось, що коліна побила і кров
  • Вау, яка ти все ж таки неприродне гарна
  • Клас, оце так лук
  • Як завжди нереальна
  • Лесюнька ти найкраща і найкрасивіша

Нагадаємо, Леся Нікітюк після поїздки в турецьку клініку зробила заяву про здоров'я.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Леся Нікітюк образ
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Перестали будувати? Вся правда і брехня про метро на Виноградар
Перестали будувати? Вся правда і брехня про метро на Виноградар