Бомба: Юлія Саніна в рваних джинсах засвітила ідеальний прес і заінтригувала новиною - станеться скоро
Фіналістка "Танців з зірками" співачка Юлія Саніна заінтригувала фанатів новим постом: здається, музиканти приготували для шанувальників щось особливе.
Новина про майбутню прем'єру Саніна запостила у своєму Instagram.
Майбутню прем'єру Юлія проілюструвала гарячим фото: вона сидить на вікні в недбало зав'язаної вузлом сорочці і рваних джинсах з ланцюжком. Такий наряд демонструє ідеальний прес співачки. Фанати просто підірвали секцію коментарів Саніної компліментами:
- Вогонь, бомба
- Красива, Юля!
- Обійми - то любов, про що б не йшла мова, Юль, надихаєш
- Ніжна, мов наступаюча весна
- Юлія, ви прекрасні
Але найголовніше - в лаконічній підписи до фото Юлії шанувальники побачили надію почути майбутній хіт музикантів. Судячи з усього, це станеться зовсім скоро:
"Обійми гарячі,
Слова - холодне золото.
Нам краще мовчати...
Soon", - написала Саніна.
Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss/)
Нагадаємо, Юлія Саніна розповіла, коли чекати концерту: страшенно скучили за тою енергії, скоріше б весна.
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