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Бомбическая: Настя Каменських кардинально змінила зачіску і підкорила фоловерів новим образом

Новость на русском → Неділя 21 лютого 2021 17:03
Бомбическая: Настя Каменських кардинально змінила зачіску і підкорила фоловерів новим образом Настя Каменських (instagram.com/kamenskux/)
Автор: Lite

Співачка Настя Каменських заради мистецтва зважилася кардинально змінити зачіску. Настя - зірковий детектив шоу "Маска", "Україна", підкорила фоловерів своїм новим образом.

Каменських поділилася яскравими знімками з шоу в своєму Instagram.

На них співачка постала без звичних для глядачів довгих волосся: коротке каре, бере, міні-спідниця і шкіряні ботфордти - Каменських просто не впізнати!

Бомбическая: Настя Каменських кардинально змінила зачіску і підкорила фоловерів новим образом

Шанувальники зізналися, що Каменких, на їхню думку, надзвичайно до лиця і коротке каре, і спідниця, і весь стильний образ.

  • Очманіти, Настю зовсім не впізнати
  • Бомбічна
  • Вау-вау, красуня
  • Ну прям Коко Шанель!

Бомбическая: Настя Каменських кардинально змінила зачіску і підкорила фоловерів новим образом

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux/)

Нагадаємо, Настя Каменських показала, як стильно одягатися цієї зими.

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