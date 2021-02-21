Бомбическая: Настя Каменських кардинально змінила зачіску і підкорила фоловерів новим образом

На них співачка постала без звичних для глядачів довгих волосся: коротке каре, бере, міні-спідниця і шкіряні ботфордти - Каменських просто не впізнати!

Шанувальники зізналися, що Каменких, на їхню думку, надзвичайно до лиця і коротке каре, і спідниця, і весь стильний образ.

Очманіти, Настю зовсім не впізнати

Бомбічна

Вау-вау, красуня

Ну прям Коко Шанель!

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux/)