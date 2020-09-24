Боюся, але все одно хочу: Влад Яма розговорився про поповнення в родині

Хореограф зізнався, що вони з дружиною мріють про дочку

Відомий хореограф і незмінний суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма - зразковий сім'янин. Він уже шість років щасливий у шлюбі з коханою дівчиною Ліліаною, з якою виховує синочка Леона.

Однак для повного щастя не вистачає ще й дочки - про це артист зізнався в інтерв'ю для програми "Кава з перцем".

За словами хореографа, вони з дружиною хочуть поповнення в родині, хоч йому і страшно.

"Буде як буде, але хочеться дівчинку. Я дуже боюся цього моменту, але все одно хочу. Але Ліля, мабуть, мріє більше, ніж я", – поділився Яма.

Влад зазначив, що дружина вже зараз думає, як буде купувати для дочки "якісь там сумочки, резиночки, косметику".

Цікаво, що в свій час танцівник досить довго не міг зважитися одружитися на своїй коханій. Ліліана і Влад познайомилися в 2006 році в одному з нічних клубів, а весілля зіграли тільки 21 вересня 2014 року. На питання: "Чому стільки років він відтягував весілля?", Яма чесно зізнався: "Тому що дурень".

"Це моя величезна помилка. Мені здавалося, що у мачо, як мене називали в газетах і журналах, не може бути дружини. А дівчина – це нормально. Мені здавалося, що коли у мене з'явиться дружина, то я відразу постарію і перестану бути досить цікавим для жіночої аудиторії. Але я дуже помилявся", - відверто розповів Яма.

Влад Яма з дружиною Ліліаною щасливі у шлюбі шість років (фото: instagram.com/vladyama_official)

Але час минав, і незабаром хореограф зробив наступний висновок.

"Незабаром я вже для себе зрозумів, що ми 100% одружимося – але навіть після цього я ще пару років тягнув", - поділився Влад.

Щоб зробити пропозицію Ліліані, він вибрав улюблене число і один з пам'ятних днів у році.

"На Новий рік, коли на годиннику було 12:12, я став на коліно і зробив пропозицію, – розповів суддя "Танців з зірками". – А Ліля в той момент жувала "Дрогобицьку" ковбасу".

Кохана дівчина спочатку сказала, що подумає, і лише через пару хвилин погодилася вийти заміж за Влада.

Нагадаємо, Влад Яма висловився про роман з Наталею Могилевською - хореограф став партнером співачки в проекті "Танці з зірками" в 2006 і 2007 році, після чого знявся в кліпі артистки "Цей танець". З тих пір чутки про роман між Владом і Наталею не вщухають.