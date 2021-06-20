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Брежнєва і Меладзе заспівали про свої "страждання", поки розсікали на авто по Києву (відео)

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Неділя 20 червня 2021 15:37
Брежнєва і Меладзе заспівали про свої "страждання", поки розсікали на авто по Києву (відео) Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе (фото: instagram.com/ververa)
Автор: Styler

Віра Брежнєва днями презентувала новий трек під назвою "Рожевий дим". Пісня вийшла ліричною і емоційною: про розчарування і крах ілюзій. Примітно, що сама співачка приїхала до Києва, де і відбувся реліз. Вона навіть відвідала ранковий ефір каналу "Україна " і встигла поговорити не тільки про творчість, а й розкрити секрети харчування.

Артистка прибула до Києва не одна, а з чоловіком Костянтином Меладзе. Вона показала в Instagram рідкісні кадри з ним з авто, катаючись по київських вулицях.

До слова, чоловічу партію в новому треку співачки виконав сам Костянтин, тому Віра з чоловіком вирішили відтворити фрагмент композиції, сидячи в авто.

"Вриваємося у вихідні", - підписала веселе відео співачка.

Зірка відповіла на питання пыдписників і розсекретила деякі подробиці про нову роботу. Віра зізналася, що зйомки кліпу будуть проходити в Києві днями, режисером відео виступить Алан Бадоєв. Якщо реліз композиції проходив у столиці України, то прем'єра запланована на фестивалі "Жара" в Баку.

Так, на питання, чи пов'язаний трек з подіями з життя артистки або просто відображає нинішню реальність, вона відреагувала. "Все разом", - коротко відповіла співачка. Варто нагадати, що Констатин Меладзе опинився в центрі скандалу – у домаганнях продюсера і композитора викрили відразу кілька артисток: Ані Лорак (пізніше вона забрала свої слова назад), Оля Полякова і екс-"ВІА Гра" Тетяна Найник.

Брежнєва і Меладзе заспівали про свої &quot;страждання&quot;, поки розсікали на авто по Києву (відео)

Брежнєва і Меладзе заспівали про свої &quot;страждання&quot;, поки розсікали на авто по Києву (відео)

Брежнєва і Меладзе заспівали про свої &quot;страждання&quot;, поки розсікали на авто по Києву (відео)

Віра Брежнєва відповіла на питання фоловерів (instagram.com/ververa)

Також підписники Брежнєвої поцікавилися, чиї страждання "зарифмовані" в пісні "Рожевий дим". "Зубні", - з гумором відреагувала Віра. Також Брежнєва уточнила, що під виразом "рожевий дим" слід розуміти ілюзії.

Співачка показала ефектний спільний образ з чоловіком. Пара вибрала total-black-образи. Віра вдягнула кокетливе плаття з короткою пишною спідницею, рукавами-буфами і вирізами в області талії. Вона доповнила образ зручними і стильними кедами.

Брежнєва і Меладзе заспівали про свої &quot;страждання&quot;, поки розсікали на авто по Києву (відео)

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе поділилися рідкісним фото разом (instagram.com/ververa)

Нагадаємо, що раніше Віра Брежнєва в білосніжному купальнику відкрила спекотний літній сезон.

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Віра Брежнєва Костянтин Меладзе
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