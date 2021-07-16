Брежнєва і Могилевська: Луценко розсекретила зіркових клієнтів, які худнуть, і висловилася про пластику

Фітнес-тренер і ведуча Аніта Луценко вчить худнути навіть зірок. Так, нещодавно вона уклала парі з Наталією Могилевською - співачка урочисто і публічно пообіцяла за місяць схуднути на 4 кг, в іншому випадку вона обріже волосся. Артистка була вже близька до пограшу, але в останній момент їй вдалося досягти заповітної цифри на вагах.

Аніта відповіла на запитання Олександри Кучеренко в програмі " 33 за 3 " і розсекретила імена своїх зіркових клієнтів.

За допомогою до фітнес-тренера зверталися такі знаменитості: Віра Брежнєва, Наталія Могилевська, Деніель Салем, Світлана Тарабарова, Ектор Хіменес-Браво і телеведуча Юлія Бортник.

Найбільша сума, яку вона отримувала за тренування за годину - 200 доларів. Найчастіше клієнти просять фітнес-тренера допомогти прибрати боки.

Аніта назвала зіркових клієнтів

Аніта зізналася, що у неї є табу: вона ніколи не опублікує фото ню. Вона зізналася, що у відносинах могла б все пробачити, а також висловилася про зраду. "Закінчується романтика, спільні ідеї і одна людина втрачає для іншої цінність", - охарактеризувала вона це поняття.

В собі Аніті не подобається коротке волосся - вона мріє відростити локони. Луценко зізналася, за яких обставин зважилася б на пластику. "Напевно, якщо три дитини і все дуже-дуже погано", - зазначила вона. У 70 років Аніта б хотіла виглядати як Меріл Стріп.