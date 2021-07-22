Брежнєва розповіла про життя на межі і плани з Меладзе: "тиждень зализуєш рани"

Віра Брежнєва вважає себе справжнім трудоголіком. У послужному списку співачки безліч проектів, бурхливе творче і суспільне життя, амбітні плани і мрії, які вона намагається швидше втілити в житті. При цьому артистка примудряється викроювати час на сім'ю , подорожі та спілкування з друзями. Зараз артистка знайшла гармонію і баланс між усіма сферами, але раніше їй прихолоділсь непросто.

"Раніше я могла так - тиждень без сну, робота, вперед! - а потім тиждень зализуєш рани, тому що у тебе герпес, цистит, отит, ніс не дихає, око плаче. Тільки ці жертви нікому не потрібні. Вони не приносять нікому ніякого плюса, тільки мінуси", - згадує про життя на межі співачка.

Зараз артистка знайшла баланс між своїми активностями і до всього підходить виважено. Вона намацала свій темп і провела паралель між походом в гори і життєвим ритмом.

Віра звикла працювати на знос, але відмовилася від життя на межі можливостей (фото: instagram.com/ververa)

"Я коли занадто швидко йду, у мене пульс фігачить, мені взагалі не в кайф. Я задихаюся, покриваюся червоними плямами, потім приходжу і думаю: "Навіщо взагалі я це робила?”. Коли ти йдеш у своєму темпі - ти доходиш до тієї ж точки. І доходиш із задоволенням", - навела приклад і поділилася алегорією зірка.

Так, Вірі необхідно якісно відпочити, щоб потім продуктивно працювати і акумулювати сили на реалізацію задуманого.

"Я знайшла для себе свій власний ритм, власну можливість відновлюватися. Для когось активний відпочинок в житті - це відновлення, а мені спочатку потрібно трохи перепочити, а потім вже хочеться і спортом позайматися, і іншими речами", - зізналася Віра. Вона уточнила, що із задоволенням захоплюється хайкінгом і north walking (ходьба з паличками).

Брежнєва вже придумала, як і з ким зустріне похилий вік (фото: instagram.com/ververa)

Також Брежнєва заговорила про свою сім'ю і поділилася мрією, яку планує втілити в похилому віці.

"Подумала, що коли буду бабусею сімдесяти років, візьму собі причіп і поїду зі своїм дідусем подорожувати на ньому. Хоча, впевнена, це трапиться набагато раніше", - переконана Брежнєва.