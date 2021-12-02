Брітні Спірс - 40: найяскравіші образи поп-королеви з юності

2 грудня поп-діва Брітні Спірс відзначає 40-річчя. За словами зірки, для неї вік - це всього лише цифри. А в душі вона завжди себе відчуває юною.

Брітні Спірс завжди зізнавалася, що одягатися не вміє. Але це ніяк не позначалося на любові до неї публіки і бажанням мільйонів фанатів їй наслідувати. Ефектна блондинка обожнювала блискучі комбінезони, розшиті камінням вбрання, джинси із заниженою талією і топи. І слідом за нею їх носили всі дівчатка 90-х. Згадуємо кращі образи Спірс часів юності.

Брітні Спірс (фото: Getty Images)