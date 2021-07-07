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"Брітні Спірс курить в стороні": продюсер розкрив вокальний потенціал Лесі Нікітюк

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Середа 07 липня 2021 20:56
"Брітні Спірс курить в стороні": продюсер розкрив вокальний потенціал Лесі Нікітюк Фото: Леся Нікітюк (facebook.com/lesyazdesyaa)
Автор: Володимир Костирін

Леся Нікітюк не так давно спробувала себе в ролі співачки, і тепер, схоже, збирається зміцнити свої позиції на новому для себе терені в українському шоубізі. Другий хіт для Леді Ле знову написав відомий продюсер і музикант Руслан Квінта.

Історією створення пісні для Нікітюк він поділився в інтерв'ю Тетяні Гончаровій на "Відверто.LIVE" на телеканалі LIVE.

Виявилося, що Квінта розгледів у телеведучій значний вокальний потенціал. І скоро ми почуємо ще одну його пісню у виконанні Лесі.

Як зізнався композитор, Нікітюк просила його написати пісню для своєї програми близько пів року. А у Руслана замовлень досить багато, адже він створює композиції для 112 артистів. Оцінивши вокальні дані телезірки, Квінта не відмовив їй у проханні.

"Я дивився її пілотні випуски. Ми з Лесею зустрічалися в караоке, вона мені співала на замовлення Ірину Білик, Ані Лорак, Крістіну Агілеру. Никитюк - дуже міцний вокаліст, насправді.", - зазначив він.

Руслан розповів, що коли працював з нею на проекті "Маскарад" минулого року, Нікітюк так виконала хіт Toxic, що "Брітні Спірс - курить десь в стороні".

"Вона дуже талановита дівчина, дуже! І зараз я їй написав, до речі, ще одну пісню", - заінтригував композитор.

Відео: Руслан Квінта висловився про вокальні дані Лесі Нікітюк, для якої написав нову пісню

Нагадаємо, взимку Леся Ніїтюк презентувала пісню "Ями" для свого авторського тревел-шоу LeМаршрутка, подякувавши Руслану Квінті за створення свого першого "хітяри".

Також ми писали про те, що Руслан Квінта розповів, чому група Go_A могла не виступити на Євробаченні.

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