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Брітні Спірс налякала фанатів новими загадковими постами: вона просить про допомогу?

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США, Вівторок 13 липня 2021 20:31
Брітні Спірс налякала фанатів новими загадковими постами: вона просить про допомогу? Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)
Автор: RBC.UA

Після своєї експресивної промови в суді 39-річна Брітні Спірс, здавалося, повинна отримати бажану свободу. Але суд вкотре відхилив прохання співачки самій розпоряджатися своїм життям. Брітні відреагувала на це досить спокійно. Відступати вона не збирається і вже найняла нового адвоката - представляти її буде тепер Метью Розенгарт, вельми впливова особистість в цій сфері.

Але через деякий час артистка повернулася до своїх звичних постів з тривожними сигналами.

Раніше Брітні запостив цілу серію милих фото зі своїм бойфрендом Семом Асгарі, який став її вірним союзником в боротьбі за права. На знімках пара позує на тлі моря і виглядає вельми щасливою. Шанувальники дуже зраділи такому адекватному контенту, висловивши надію, що закоханим все ж дадуть одружитися і завести дітей. Але ось нові пости знову викликали побоювання.

Брітні Спірс налякала фанатів новими загадковими постами: вона просить про допомогу?

Брітні Спірс і Сем Асгарі (фото: instagram.com/britneyspears)

Брітні Спірс запостила фото, яке підписала емодзі у вигляді червоних губ. А після виклала відео, де виконує свої незвичайні танці. Одягнена Спірс в червоний топ, який оголив живіт, а також зелені шорти з принтом.

Брітні Спірс знову пише загадкові пости (відео: instagram.com/britneyspears)

"Червоний!", - говорить під ним підпис. Фанати, які раніше не могли зрозуміти сенсу даного сова, яке часто з'являлося раніше в її блозі, знову почали задавати питання. "Червоний - це знак?", "Червоний - це щось означає?", "Червоний означає червоний код??", "Це точно має щось означати!", "Звільніть Брітні негайно!", - пишуть віддані фоловери .

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян, за чутками, хотіла взяти опіку над своїм чоловіком так само, як це зробив батько Спірс.

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