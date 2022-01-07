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Повністю гола Брітні Спірс розповіла про нове життя: ніколи не почувала себе краще

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П'ятниця 07 січня 2022 16:36
Повністю гола Брітні Спірс розповіла про нове життя: ніколи не почувала себе краще Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)
Автор: RBC.UA

Брітні Спірс, яка не так давно отримала повну свободу від опіки батька, не може зупинитися демонструвати її. І найкращим проявом співачка вважає оголені фото.

"Енергія вільної жінки ніколи не відчувалася краще" – написала вона під черговим з них.

Брітні позує повністю голою – на ній одягнуті тільки білі гольфи і чокер. Інтимні місця вона прикрила лише стікерами. Картину доповнив макіяж зі smoky eyes і розпатлана зачіска. Це вже не перший раз, коли 40-річна зірка висловлюється про свою свободу, використовуючи для цього відверті кадри. Раніше вона ділилася спекотними фото зі своєї романтичної поїздки з бойфрендом Семом Асгарі.

Повністю гола Брітні Спірс розповіла про нове життя: ніколи не почувала себе краще

Брітні Спірс на новому фото (фото: instagram.com/britneyspears)

Цього разу вона відключила можливість коментувати її пост, так що фанати не змогли висловити своє захоплення. Хоча зазвичай вони в основному радіють подібним проявам Спірс.

Пізніше вона додала ролик, де постала у відвертому купальнику рожевого кольору. "Це мій перший купальний костюм з високою талією... Моєму нареченому він подобається, але я не впевнена... Це до біса круто, тому що ви можете регулювати його по висоті або внизу", – поділилася вона.

Раніше Брітні Спірс показала рідкісне відео з вже дорослими синами і бойфрендом.

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