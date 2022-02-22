Брітні Спірс отримає 15 мільйонів за випуск книги про своє життя

40-річна співачка уклала знаменну угоду ціною в 15 мільйонів доларів з видавничим домом Simon & Schuster за публікацію відвертих мемуарів про її кар'єру і "токсичним" життям в сім'ї.

За публікацію книги про життя Брітні боролися відразу декількох видавців, за словами одного інсайдера - "це одна з найбільших угод за весь час після Обами".

Права на книги Барака і Мішель Обами були продані в 2017 році, за більш ніж 60 мільйонів доларів. У 2001 році Білл Клінтон уклав угоду на 15 мільйонів доларів за свою пост-президентську книгу "моє життя".

Спірс зважилася написати мемуари після випущеної в січні цього року книги її молодшої сестри Джеймі Лінн - "Речі, які я повинна була сказати".

"Вітаю, бестселер......тобі вистачає нахабства продавати книгу зараз і говорити нісенітниці, але твоя чортова брехня.....Я б хотіла, щоб ти пройшла тест на детекторі брехні, так щоб всі ці люди побачили, що ти брешеш про мене крізь зуби!!!! Я бажаю, щоб всемогутній, Господь, міг би спуститися і показати всьому світу, що ти брешеш і робиш на мені гроші !!!! Ти нікчема, Джеймі Лінн."- обрушилася Брітні з критикою на свою сестру в недавно видаленому пості в своєму Instagram.

За співачку також заступився її адвокат Метью Розенгарт.

"Хоча Брітні не читала і не збирається читати вашу книгу, вона і мільйони її шанувальників були шоковані, побачивши, як ви використовували її для отримання грошової вигоди. Вона не повинна і не буде це терпіти",- написав він.

З тих пір, як в листопаді, рівно через 13 років, закінчилася горезвісна опікунська діяльність співачки, Брітні знялася в ряді документальних фільмів, присвячених її судовим тяжбам і спробам домогтися свободи. Однак багато з них вона піддала критиці.