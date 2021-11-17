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Брітні Спірс розповіла про вільне життя і пригрозила рідним в'язницею: я довго мовчала

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Середа 17 листопада 2021 18:34
Брітні Спірс розповіла про вільне життя і пригрозила рідним в'язницею: я довго мовчала Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)
Автор: RBC.UA

Брітні Спірс не так давно повністю звільнилася від влади свого батька. 12 листопада суд в Лос-Анджелесі остаточно відсторонив Джеймі Спірса від опікунства, яке тривало 13 років.

І співачка вирішила розповісти фанатам, як вона тепер живе, опублікувавши в своїх соцмережах нове відверте відео.

У ролику Спірс розповіла про те, що це непередавані відчуття: відчувати себе незалежною жінкою, насолоджуватися простими речами на зразок водіння або просто покупки готівкою. Також вона зізналася, що не забула про те, як сім'я вчинила з нею.

Брітні Спірс розповіла правду (фото: instagram.com/britneyspears)

"Я знаю, як соромно розповідати про те, що я ніколи не бачила готівки або не могла водити машину... Але, чесно кажучи, я до сих пір дивуюся кожен день, коли я прокидаюся, як моя сім'я і консерваторство змогли зробити те, що вони зробили зі мною... Це деморально і принизливо! Я навіть не кажу про всі погані речі, які вони зробили зі мною, за що всі вони повинні сидіти у в'язниці... Так, включаючи мою матір, що йде до церкви! Я звикла зберігати мир в сім'ї і тримати язик за зубами... Але не цього разу... Я не забула...", - написала Брітні.

У ролику співачка також розповіла, що не змогла б отримати все це без відданих фанатів. Якби не рух #FreeBritney, не було б шансу привернути увагу до проблеми і пролити світло на справжні дії з боку Джеймі Спірса і його адвокатів. "Ви молодці. Мій голос так довго звучав тихо, і я не могла нічого сказати. Ви, друзі, врятували мені життя, 100%", - заявила артистка.

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