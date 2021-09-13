Брітні Спірс виходить заміж: співачка похвалилася каблучкою з величезним діамантом

39-річна Брітні Спірс нещодавно нарешті отримала право самій розпоряджатися своїм життям. Її батько відмовився від опіки над нею. І, здається, співачка вирішила не втрачати часу даремно.

"Я не можу в це повірити, чорт візьми!",- написала щаслива Спірс під роликом, де хвалиться кільцем зі значним діамантом. Поруч стоїть і сам наречений. На своїй сторінці Сем Асгарі виклав знімок, де вони з Брітні цілуються, а на першому плані красується все те ж кільце.

Брітні Спірс з нареченим (відео: instagram.com/britneyspears)

Пропозицію хлопець зробив вчора, 12 вересня. Над дизайном каблучки для заручин для коханої він працював сам. На внутрішній її стороні викарбувано напис Lioness ("Левиця", англ.). Так ласкаво називає свою дівчину Асгарі з початку їх відносин.

Співачка похвалилася кільцем діамантом (фото: instagram.com/samasghari)

Нагадаємо, Брітні Спірс і Сем Асгарі зустрічаються близько п'яти років. За словами близьких співачки, Сем вигідно відрізнявся на тлі інших женихів Брітні своєю турботою і увагою. Він допоміг їй свого часу побороти депресію і привчив до спорту і здорового способу життя.

Але незважаючи на взаємну любов і гармонію у відносинах, пара досі не могла одружитися. Справа в тому, що співачка була під опікою свого батька і не могла самостійно приймати рішення. Навіть шлюб і народження дітей були для неї під забороною. Тепер же виконавиця нарешті зможе здійснити свою мрію. Для неї це буде третій шлюб: раніше вона була одружена з однокласником (цей шлюб було скасовано), а також танцюристом Кевіном Федерляйном, у них двоє спільних синів. А для Асгарі - перший.