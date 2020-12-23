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Штани з хижим принтом і кроп-топ: Кім Кардашян показала фігуру в ефетному вбранні

Новость на русском → США, Середа 23 грудня 2020 09:23
Штани з хижим принтом і кроп-топ: Кім Кардашян показала фігуру в ефетному вбранні Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Кім Кардашьян знову зробила ставку на анімалістичний принт. 40-річна бізнесвумен показала зимовий образ, в якому не побоялася використовувати "літні" елементи. Так, для прогулянки вона підібрала шкіряні брюки з високою посадкою тигрового забарвлення, соковитого оранжевого відтінку кроп-топ, а також короткий шоколадний пуховик. Завершили образ чорні кросівки. Багатодітна мама своїм вбранням вкотре зуміла підкреслити всі достоїнства фігури: осину талію, розкішні стегна і груди, стрункі ноги... Здається, Кім ще ніколи не була в настільки досконалій формі!

Штани з хижим принтом і кроп-топ: Кім Кардашян показала фігуру в ефетному вбранніШтани з хижим принтом і кроп-топ: Кім Кардашян показала фігуру в ефетному вбранніКім Кардашьян в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, нещодавно Кім Кардашьян відзначила 40-річчя, вирушивши на райські острови. Зрозуміло, фото в бікіні на довгі тижні стали головним контентом в її блозі. І кожен раз фанати не переставали захоплюватися, що дружина Каньє Уеста ніколи раніше не була такою стрункою і спокусливою.

Також Кім днями показала ще один ефектний лук на вихід. Любляча мама повела старших дітей на каток і не втратила нагоди блиснути знаменитою фігурою. Вона одяглася в сріблясті речі з ніг до голови і виглядала просто приголомшливо.

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