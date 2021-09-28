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Брюнетка Полякова викликала ажіотаж різкою зміною іміджу і "наступила на п'яти" Астаф'євій

Новость на русском →
Вівторок 28 вересня 2021 09:51
Брюнетка Полякова викликала ажіотаж різкою зміною іміджу і "наступила на п'яти" Астаф'євій Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Styler

Оля Полякова не боїться експериментів – це стосується як творчості, так і зовнішніх перевтілень. Співачка відрізняється сміливими висловлюваннями, не звикла замовчувати проблеми і відкрито обговорює відверті теми, а ще не припиняє дивувати шанувальників. Так, під час зйомок другого сезону гіпершоу "Маска", яке вийде на каналі "Україна", вона раптово стала... брюнеткою.

Відповідні фото в новому іміджі з'явилися в Instagram зірка.

Мало того, що Оля стала володаркою чорних як смоль локонів, вона ще й приміряла оригінальне вбрання. На співачці - чорні облягаючі штани і стильний камзол декорований срібними вставками. На одній руці у Олі довга чорна рукавичка, а на іншій - оригінальна біла зі шнурівкою і стразами.

"Ну що, від 1 до 10 як мені бути брюнеткою?"- спровокувала мережу на обговорення питанням Полякова.

Брюнетка Полякова викликала ажіотаж різкою зміною іміджу і &quot;наступила на п'яти&quot; Астаф'євій

Брюнетка Полякова викликала ажіотаж різкою зміною іміджу і &quot;наступила на п'яти&quot; Астаф'євій

Брюнетка Полякова викликала ажіотаж різкою зміною іміджу і &quot;наступила на п'яти&quot; Астаф'євій

Оля Полякова здивувала радикальними змінами (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Жанна Д'арк", - порівняла співачку з національною французькою героїнею актриса Дар'я Трегубова.

У захват від нового образу артистки прийшли Ольга Цибульська, Катерина Бужинська, Лілія Подкопаєва і Даша Астаф'єва. Остання завнервувала, адже у неї з'явилася серйозна конкурентка. "Так. Я хвилююся", - зізналася вона. А танцюрист балету Олі і екс-учасник "Холостячки 2" Макс Єжов не зміг справитися з емоціями. "Ух яка!"- написав він.

Думки шанувальників радикально розділилися. Одні прийшли в захват від кардинальних змін у зовнішності зірки і запевнили, що вони пішли на користь. Інші ж були категоричні - Олю вони бачать тільки в образі Суперблондинки.

  • Оля, вам личить будь-який образ, але блондинкою вам все ж краще
  • На Алсу схожа
  • Так навіть краще з темним волоссям
  • Захоплююся вашою красою, Оль. Але ви ж суперблондинка, блонд - це Ваш колір
  • Красиво, але блонд краще
  • Цей колір робить вас старше
  • Як тобі добре бути брюнеткою
  • З таким кольором більше стилю
  • Ого перевтілення!
  • У 100 разів краще, ніж блондинка
  • Як не дивно, але виглядаєте молодше, ніж в блонді

Нагадаємо, що раніше Оля розповіла про характер старшої дочки Маші.

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Оля Полякова
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