Брюнетка Полякова викликала ажіотаж різкою зміною іміджу і "наступила на п'яти" Астаф'євій

Оля Полякова не боїться експериментів – це стосується як творчості, так і зовнішніх перевтілень. Співачка відрізняється сміливими висловлюваннями, не звикла замовчувати проблеми і відкрито обговорює відверті теми , а ще не припиняє дивувати шанувальників. Так, під час зйомок другого сезону гіпершоу "Маска", яке вийде на каналі "Україна", вона раптово стала... брюнеткою.

Мало того, що Оля стала володаркою чорних як смоль локонів, вона ще й приміряла оригінальне вбрання. На співачці - чорні облягаючі штани і стильний камзол декорований срібними вставками. На одній руці у Олі довга чорна рукавичка, а на іншій - оригінальна біла зі шнурівкою і стразами.

"Ну що, від 1 до 10 як мені бути брюнеткою?"- спровокувала мережу на обговорення питанням Полякова.

Оля Полякова здивувала радикальними змінами (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Жанна Д'арк", - порівняла співачку з національною французькою героїнею актриса Дар'я Трегубова.

У захват від нового образу артистки прийшли Ольга Цибульська, Катерина Бужинська, Лілія Подкопаєва і Даша Астаф'єва. Остання завнервувала, адже у неї з'явилася серйозна конкурентка. "Так. Я хвилююся", - зізналася вона. А танцюрист балету Олі і екс-учасник "Холостячки 2" Макс Єжов не зміг справитися з емоціями. "Ух яка!"- написав він.

Думки шанувальників радикально розділилися. Одні прийшли в захват від кардинальних змін у зовнішності зірки і запевнили, що вони пішли на користь. Інші ж були категоричні - Олю вони бачать тільки в образі Суперблондинки.