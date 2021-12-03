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Буде дуже hot: грайлива Тіна Кароль без білизни здивувала зухвалістю на камеру

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П'ятниця 03 грудня 2021 21:54
Буде дуже hot: грайлива Тіна Кароль без білизни здивувала зухвалістю на камеру Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Styler

Тіна Кароль тримає в тонусі свою мільйонну армію фанів, регулярно вражаючи їх зміною образів і фотосету в несподіваних амплуа. Вона змінює стильні вбрання як рукавички і зваблює то хвилюючими вигинами, то магнетичним поглядом, то сміливими аутфітами.

Цього разу співачка розмістила в Instagram короткий ролик в зухвалому образі.

Вона з'являється в чорній сукні міні зі спокусливим декольте, грайливо і сміливо обертаючи на пальці прикрасу. Один кадр змінюється іншим, і ось, Тіна позує в іншому вбранні з асиметричним вирізом на грудях. Помітно, що під сукнею немає білизни. Співачка надуває кульку з жувальної гумки, яка лопається.

Буде дуже hot: грайлива Тіна Кароль без білизни здивувала зухвалістю на камеру

Буде дуже hot: грайлива Тіна Кароль без білизни здивувала зухвалістю на камеру

Буде дуже hot: грайлива Тіна Кароль без білизни здивувала зухвалістю на камеру

Тіна Кароль здивувала зухвалими образами (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники помітили, що артистка знову повернулася до червоної помади, а на одному з кадрів приховала очі за сонячними окулярами трендової форми.

"Це буде дуже hot", - заінтригувала коментарем до ефектних кадрів зірка.

Шанувальники бурхливо відреагували на зухвалі дії Тіни в кадрі.

  • Небезпечна жінка
  • Яка кицька
  • Несподівано, несподівано
  • Мама-кішка вийшла на полювання
  • Шикарна
  • Загадкова мама-кішка
  • Яка ви прекрасна
  • Сексі-пексі. Тіна Григорівна, легше
  • Тіна всіх звела з розуму
  • Це кнеперевершено
  • Наша королева
  • Погана дівчинка? Нарешті

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль в пухнастих білих шортах і топі показала спокусливі вигини тіла.

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Тіна Кароль
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