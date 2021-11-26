Ніби у фільмі "Дюна": Осадча заворожила фантастичними кадрами заходу сонця в пустелі

Після народження третього сина три місяці тому Катя Осадча не стала засиджуватися в декреті і дуже швидко повернулася до роботи, а віднедавна - і до відряджень. Зараз телеведуча вирушила в Абу-Дабі в ОАЕ і показала шанувальникам неймовірної краси захід сонця в пустелі.

Барвистими фотографіями вона поділилася в Instagram.

Для поїздки в пустелю Катя вибрала стильний і відповідний нагоді образ - молочного кольору штани, білі кросівки і напівпрозору білу блузку з об'ємним жабо по одному краю. Ефектний лук завершує білий капелюх.

Теледіва красиво позувала на тлі сонця, що мальовничо заходить за дюни. Осадча зізналася, що враження у неї залишилися просто неймовірні.

"У моїй колекції заходів сонця, однозначно, бракувало заходу у пустелі. Жодна світлина не передасть величі пустелі, сьогодні відчули себе героями фільму Дюна.

Наші пустельні пригоди скоро у Світському житті", - поділилася ведуча.

Фолловери прийшли в захват як від краси природи, так і зовнішнього вигляду Катерини.