Ніби у фільмі "Дюна": Осадча заворожила фантастичними кадрами заходу сонця в пустелі
Після народження третього сина три місяці тому Катя Осадча не стала засиджуватися в декреті і дуже швидко повернулася до роботи, а віднедавна - і до відряджень. Зараз телеведуча вирушила в Абу-Дабі в ОАЕ і показала шанувальникам неймовірної краси захід сонця в пустелі.
Барвистими фотографіями вона поділилася в Instagram.
Для поїздки в пустелю Катя вибрала стильний і відповідний нагоді образ - молочного кольору штани, білі кросівки і напівпрозору білу блузку з об'ємним жабо по одному краю. Ефектний лук завершує білий капелюх.
Теледіва красиво позувала на тлі сонця, що мальовничо заходить за дюни. Осадча зізналася, що враження у неї залишилися просто неймовірні.
"У моїй колекції заходів сонця, однозначно, бракувало заходу у пустелі. Жодна світлина не передасть величі пустелі, сьогодні відчули себе героями фільму Дюна.
Наші пустельні пригоди скоро у Світському житті", - поділилася ведуча.
Фолловери прийшли в захват як від краси природи, так і зовнішнього вигляду Катерини.
- Фантастика
- Яка ж ти красива!!!
- Яка гарна блуза!!!
- Яка красуня! фото - супер!
- Фантастична фотосесія!!!
- Круті світлини, а Ви, Катю, як завжди неперевершені
- Неймовірна краса!
- Боже як гарно. Класно
- Дуже гарні краєвиди та Ви
- Неймовірна
- Фотографії бомбічні!
- Оце пейзажі
- Вам дуже личать кольори пустелі
Раніше Катя Осадча похвалилася витонченою фігурою у розкішній сукні з пікантним розрізом.