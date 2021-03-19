Я буду змінюватися: Джамала зробила зізнання про пластичні операції

Відома українська співачка Джамала відрізняється яскравою самобутньою красою, адже вона з кримськотатарської сім'ї. Після народження другого сина Селіма 37-річна артистка трохи набрала вагу, але зараз активно призводить фігуру в порядок за допомогою правильного харчування і спорту. При цьому зірка не проти змінити свою зовнішність в майбутньому, в тому числі і вдаючись до хірургії.

У новому випуску "СЛАВА +" Джамала зізналася Слави Дьоміну, що поки не готова до пластичних операцій і хірургічних втручаннь, однак не виключає таку можливість у більш зрілому віці.

Співачка в цілому схвалює пластичні операції, адже переконана, що дорослішати треба красиво. В якості прикладу виконавиця призвела 51-річну голлівудську співачку і актрису Дженніфер Лопес.

"Я поки нічого не змінювала, не знаю, чи прийде цей час. Я не знаю, що буде далі, як я буду змінюватися і що мені захочеться зробити. Але я не проти, що жінка вміє дуже гарно дорослішати. Ми всі бачимо, яка крута Дженніфер Лопес. Всі хочуть бути такими", -- поділилася Джамала.

Джамала висловилася про пластичної хірургії (відео: youtube.com/ЛюксФМ)

Зірка додала, що не буде приховувати ніяких хірургічних втручань, якщо таки зважиться на них. На думку артистки, це безглуздо, адже "і так всі побачать".