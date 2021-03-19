Завжди буду поруч: Володимир Остапчук зворушив ніжним фото з сином-іменинником

Телеведучий Володимир Остапчук зворушливо привітав з днем народження свого сина від першого шлюбу - Евану-Олександру виповнилося три роки.

У своєму I nstagram зоряний тато опублікував нове фото з малюком і присвятив йому ніжні рядки, обіцяючи завжди бути поруч.

На знімку Остапчук тримає сина на руках, обидва дивляться в об'єктив і щасливо посміхаються. Еван одягнений у червоний светр, а на ведучому - біла водолазка і коричневий піджак.

"Коханий син. Тобі сьогодні 3, цілих три роки. Ти мій принц, моя гордість і моя безумовна любов. Я завжди буду поруч і завжди буду тебе любити. Твій папуся", - звернувся до малюка шоумен.

Володимир Остапчук привітав сина Евана з днем народження (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

В коментарях відзначилася і нова дружина Володимира, нотаріус Христина Горняк.

"Татів син! Такий позитивний і красивий!" - написала вона.

Фолловери також приєдналися до привітань і зазначили, що син дуже схожий на тата.

Такий красивий, весь у тата. Ви відмінний тато

Еван! Вітаю! Бажаю рости здоровим і щасливим!

Як дві краплі води

Схожий на вас, Володимир. Вітаю малюка зі святом

Красиві хлопчики!

Схожий на Вас дуже. Здоров'я імениннику

Вітання!!! Дуже схожий на свого тата

Татова копія, навіть зачіска

До речі, в розділі Сториз Остапчук відповідав на запитання підписників, в тому числі і про дітей. Від першого шлюбу з Оленою Войченко у нього залишилася 8-річна дочка Емілія і 3-річний Еван.

На запитання "чому ви не можете нормально бачитися зі своїми дітьми" ведучий відповів, що виною всьому погані стосунки з колишньою дружиною.

"Для цього має бути нормальним спілкування 2 батьків. Мої спроби нормалізувати спілкування поки безуспішні. Забирати і відвозити - не мій варіант (хоч і законний). Хочу максимально захистити дітей від стресу. Так що поки бачу їх тільки в школі і садку по 30-50 хвилин кілька разів на тиждень. І чекаю на рішення щодо встановлення графіка відвідування дітей", - поділився Остапчук.

Володимир Остапчук розповів, чому рідко бачиться з дітьми (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)