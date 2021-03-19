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Завжди буду поруч: Володимир Остапчук зворушив ніжним фото з сином-іменинником

Новость на русском → П'ятниця 19 березня 2021 16:32
Завжди буду поруч: Володимир Остапчук зворушив ніжним фото з сином-іменинником Володимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Lite

Телеведучий Володимир Остапчук зворушливо привітав з днем народження свого сина від першого шлюбу - Евану-Олександру виповнилося три роки.

У своєму Instagram зоряний тато опублікував нове фото з малюком і присвятив йому ніжні рядки, обіцяючи завжди бути поруч.

На знімку Остапчук тримає сина на руках, обидва дивляться в об'єктив і щасливо посміхаються. Еван одягнений у червоний светр, а на ведучому - біла водолазка і коричневий піджак.

"Коханий син. Тобі сьогодні 3, цілих три роки. Ти мій принц, моя гордість і моя безумовна любов. Я завжди буду поруч і завжди буду тебе любити. Твій папуся", - звернувся до малюка шоумен.

Завжди буду поруч: Володимир Остапчук зворушив ніжним фото з сином-іменинником

Володимир Остапчук привітав сина Евана з днем народження (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

В коментарях відзначилася і нова дружина Володимира, нотаріус Христина Горняк.

"Татів син! Такий позитивний і красивий!" - написала вона.

Фолловери також приєдналися до привітань і зазначили, що син дуже схожий на тата.

  • Такий красивий, весь у тата. Ви відмінний тато
  • Еван! Вітаю! Бажаю рости здоровим і щасливим!
  • Як дві краплі води
  • Схожий на вас, Володимир. Вітаю малюка зі святом
  • Красиві хлопчики!
  • Схожий на Вас дуже. Здоров'я імениннику
  • Вітання!!! Дуже схожий на свого тата
  • Татова копія, навіть зачіска

До речі, в розділі Сториз Остапчук відповідав на запитання підписників, в тому числі і про дітей. Від першого шлюбу з Оленою Войченко у нього залишилася 8-річна дочка Емілія і 3-річний Еван.

На запитання "чому ви не можете нормально бачитися зі своїми дітьми" ведучий відповів, що виною всьому погані стосунки з колишньою дружиною.

"Для цього має бути нормальним спілкування 2 батьків. Мої спроби нормалізувати спілкування поки безуспішні. Забирати і відвозити - не мій варіант (хоч і законний). Хочу максимально захистити дітей від стресу. Так що поки бачу їх тільки в школі і садку по 30-50 хвилин кілька разів на тиждень. І чекаю на рішення щодо встановлення графіка відвідування дітей", - поділився Остапчук.

Завжди буду поруч: Володимир Остапчук зворушив ніжним фото з сином-іменинником

Володимир Остапчук розповів, чому рідко бачиться з дітьми (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Нагадаємо, днями колишня дружина Володимира Олена Войченко звинуватила того в лукавстві під час розповідей про зустрічі з дітьми. За словами жінки, шоумен бачиться з ними по "14 секунд для stories".

Також Войченко стверджує, що Остапчук, який у жовтні 2020 року одружився на нотаріусі Христині Горняк, не надає колишній сім'ї матеріальну допомогу, а також зраджував їй ще до розірвання шлюбу. Сам же Остапчук ці звинувачення спростовує.

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