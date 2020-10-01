Майбутній "янгол" Victoria's Secret: Алессандра Амбросіо захопила мережу красою 12-річної дочки

Модель знялася для глянцю в компанії дівчинки

Алессандра Амбросіо стала героїнею нового номера російської версії відомого глянцевого видання Elle. Разом з 39-річною моделлю у фотосесії взяли участь і її діти: 12-річна Аня Луїза і 8-річний Ноа. Сімейна зйомка вийшла надихаючою і спортивною.

Спокуслива мама в компанії своїх дітей займається спортом, розтяжкою, а також виконує пози з балету. Вбрання їм підібрали в ніжних пастельних відтінках. А на деяких фото вони з дочкою красуються в жіночних сукнях.

Алессандра з дітьми в новій фотосесії (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Кілька годин тому Алессандра запостила чергове фото з даної фотосесії, де позує з Анею Луїзою. Сама модель одягла коротку картату сукню-сарафан, що поєднала разом з бежевого відтінку кофтою. А дівчинку вбрали в болотного відтінку костюм, що складається з шорт і светра. На фото мама і її юна дочка виглядають неймовірно схожими. Довгі стрункі ноги, той самий типаж, включаючи колір волосся і форму лиця, засмагла шкіра...

Шанувальники не змогли втриматися, щоб вкотре не відзначити, що Аня Луїза пішла зовнішністю однозначно в свою спекотну мати. І що напевно їй світить слава моделі "ангела" Victoria's Secret.

Дівчинці пророкують модельну кар'єру (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

"Вся в маму", "Чудова дівчина", "Ангели", "Милі", "Ви так чудово", "Сестри", – не можуть зупинитися фанати.

Алессандра Амбросіо з донькою (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

До речі, фотогенічна дівчинка вже почала модельну кар'єру – вона бере участь у професійних зйомках, чому її популярна мама, схоже, тільки рада.