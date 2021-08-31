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Будуть близнюки? Ешлі Грем спантеличила значним животиком на гарячих фото

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США, Вівторок 31 серпня 2021 22:22
Будуть близнюки? Ешлі Грем спантеличила значним животиком на гарячих фото Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: RBC.UA

Ешлі Грем вважає вагітність одним з найкрасивіших періодів в житті жінки, який просто не можна не відобразити у всіх подробицях. Днями пишнотіла модель засвітила своє повністю оголене тіло, не ставши приховувати дрібні недоліки. А тепер вирішила показати, що малюк ось-ось з'явиться на світ.

В серії знімків, якими поділилася американська модель, на першому плані - "вагітний" животик. І судячи з його розмірів, Ешлі вже на крайніх термінах.

Ешлі позує, сидячи перед дзеркалом в комфортних чорних брюках з м'якого трикотажу, а також топі, який повністю оголив живіт. Грем не стала робити макіяж і укладку, зате добре змастила шкіру тіла. Мабуть, щоб уникнути зайвих розтяжок.

"Серія мого добре змащеного живота", - написала 33-річна матуся. А у відповідь на неї посипалися припущення і питання про стать майбутньої дитини. Також багато хто припустив, що Ешлі вагітна близнюками - настільки значним здається її животик. Ще більшість користувачів мережі впевнені, що дівчина чекає сина.

"Це що - близнюки?", "Коли ти народиш, Ешлі?", "Це так сексуально", "Він такий величезний", "Сексуальна матуся", - не вщухають коментарі фанатів.

Будуть близнюки? Ешлі Грем спантеличила значним животиком на гарячих фотоБудуть близнюки? Ешлі Грем спантеличила значним животиком на гарячих фотоБудуть близнюки? Ешлі Грем спантеличила значним животиком на гарячих фотоБудуть близнюки? Ешлі Грем спантеличила значним животиком на гарячих фотоЕшлі Грем вже скоро народить (фото: instagram.com/ashleygraham)

Нагадаємо, Ешлі і її чоловік Джастін Ервін вже виховують сина Айзека, який з'явився на світ минулого року. Малюка модель народжувала вдома, а після детально розповіла про цей процес в спеціальному подкасті.

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