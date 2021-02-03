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Бурлеск-діва: помітно більш струнка Кім Кардашьян в шовковому боді захоплює фігурою

Новость на русском → США, Середа 03 лютого 2021 20:17
Бурлеск-діва: помітно більш струнка Кім Кардашьян в шовковому боді захоплює фігурою Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Кім Кардашьян ніколи занурюватися в переживання з приводу розлучення. 40-річна бізнесвумен випускає одну за однією колекції своїх брендів. На черзі - нова лінія білизни SKIMS. Цього разу зірка зробила наголос не на комфорт, а на розкіш і сексуальність. Колекція пошита з шовку золотистих відтінків і явно приурочена до Дня всіх Закоханих. Сама Кім поспішила показати, як відмінно підкреслює її одяг спокусливі вигини.

Бурлеск-діва: помітно більш струнка Кім Кардашьян в шовковому боді захоплює фігуроюБурлеск-діва: помітно більш струнка Кім Кардашьян в шовковому боді захоплює фігуроюБурлеск-діва: помітно більш струнка Кім Кардашьян в шовковому боді захоплює фігуроюБурлеск-діва: помітно більш струнка Кім Кардашьян в шовковому боді захоплює фігуроюБурлеск-діва: помітно більш струнка Кім Кардашьян в шовковому боді захоплює фігуроюБурлеск-діва: помітно більш струнка Кім Кардашьян в шовковому боді захоплює фігуроюБурлеск-діва: помітно більш струнка Кім Кардашьян в шовковому боді захоплює фігуроюКім у новій рекламній кампанії (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім одягла всі образи нової колекції, позуючи на ліжку і кріслі в оточенні різних атрибутів красивого життя. Вона постаралася в кадрі показати не тільки шикарні речі, в яких кожен може відчути себе як мінімум бурлеск-дівою, а також свою знамениту фігуру, яка помітно пострункішала.

"Це більше, ніж мрія", "Вау", "Ах", "Ох, гламур старого Голлівуду", "Кім, давай утечемо разом!", "Кім, ти виглядаєш чудово в цих вбраннях з 90-х", "Так гаряче", "Кім, ти немов повернулася на 10 років назад", - пишуть їй фанати, відзначаючи її фірмовий стиль і молодий зовнішній вигляд.

Раніше ми писали, що молодша сестра Кім Кайлі Дженнер захопила тілом в пікантній сукні.

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