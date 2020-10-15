Бик напав на українця-матадора на очах у його коханої: дівчина була в істериці

Бик напав на Антона на очах у Арміне (фото: прес-служба Нового каналу)

Учасник шоу "Кохання на виживання" став "жертвою" розлюченої тварини

Кілька століть тому, щоб завоювати серце дівчини, перуанські мачо виходили на арену до бика. Розмахуючи червоною тканиною перед розлюченою твариною, вони показували свою безстрашність і готовність стерпіти все в ім'я кохання. Учасник "Кохання на виживання" на Новому каналі Антон відчув свою мужність на арену з биком.

"Так як у нього був перший досвід бою, до нього випускали не дорослу тварину, а молодого бичка. У Перу з такими биками тренуються підлітки, які хочуть освоїти майстерність кориди. Але це не означає, що бій з ним був безпечним", - розповідає ведучий Олег Кензов.

За умовами небезпечного випробування, дружина "матадора" Арміне повинна була правильно відповісти на питання про смаки та уподобання чоловіка. Кожна помилка дівчини перетворювалася для Антона на бій з биком.

"Чесно, не хотілося виходити на арену. У мене був адреналін вже від того, що я бачив бій. Дивився на арену і думав: "Арміне, відповідай правильно, тому що я не хочу йти до бика". Але довелося виходити. Я ж не боягуз, а нормальний мужик", - згадує хлопець.

В одному з раундів бик повалив Антона на землю.

"Я не показував, що мені боляче, оскільки Арміне тільки від побаченого була в істериці", - каже хлопець.

У "Кохання на виживання" Антон став матадором заради коханої (фото: прес-служба Нового каналу)

На більшість питань дівчина відповіла правильно. І пара отримала ключ від скриньки з грошима. Правда, знання смаків чоловіка так і не допомогло їм зберегти відносини.

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