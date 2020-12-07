Колишня кохана Леонардо Ді Капріо знялася повністю оголеною

Гелена Крістенсен порадувала своїх фоловерів новими пікантними фотографіями, які вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram. На знімках 51-річна данська супермодель позує, лежачи на дивані.

При цьому жінка була повністю голою. На фото також видно прикраси на руці - кільце і браслет. Волосся Хелена розпустила і поклала чубок.

Хелена Крістенсен (фото: instagram.com/helenachristensen)

Хелена Крістенсен - одна з найбільш відомих моделей 1990-х років. При цьому вона була залучена в модельному бізнесі, коли їй було всього 9 років. Вона брала участь у показах таких брендів, як Chanel, Armani, Calvin Klein, Valentino та інші.

Хелена Крістенсен (фото: instagram.com/helenachristensen)

У 1986 році вона отримала титул "Міс Данія" у віці 18 років. Пізніше представляла Данію на конкурсі "Міс Всесвіт", після якого переїхала в Париж, а потім - в Нью-Йорк.

У 1990-х дівчина зустрічалася з Леонардо Ді Капріо, який молодший за неї на 6 років. У 1991 році Хелена знялась в музичному кліпі Кріса Айзека Wicked Game. Пізніше цей кліп включили в списки найсексуальніших відео всіх часів на телеканалі MTV.

У неї є син Мінгус Люсьєн Рідус, який народився 13 жовтня 1999 року. Його батько - популярний американський актор Норман Рідус, з яким вона зустрічалася 5 років, але в підсумку пара розійшлася.

Нагадаємо, 51-річна Кетрін Зета-Джонс вразила молодим зовнішнім виглядом на новому фото.

Раніше напівгола Ешлі Грем захопила апетитними формами в пікантному домашньому вбранні.