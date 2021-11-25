Колишня дружина Потапа розповіла про їхні стосунки після розлучення: поговорили дуже по-чесному

Колишня дружина Потапа, продюсер і співзасновниця групи компаній MOZGI Group, бізнесвумен Ірина Горова зізнається-вона щаслива в особистому житті і зустріла того самого чоловіка. Із зірковим ексом і одночасно діловим партнером відносини у жінки також теплі і довірчі, а спільна історія з минулого не впливає на бізнес.

Про те, як Ірині працюється з Потапом і як вони спілкуються після розлучення Горова розповіла в інтерв'ю Маші Ефосініній для її YouTube-каналу .

Бізнесвумен зізнається, що дружить і з першим чоловіком – музикантом Юрієм Горовим, і з другим – Потапом. Крім того, чоловіки також є друзями.

Особиста історія ексів ніколи не впливала на їхній бізнес. Ірина переконана, що такий підхід і результат - заслуга двох.

У разі сварки і підняття питання про розподіл бізнесу, Ірина впевнена, що ніхто з екс-подружжя не залишиться з порожніми руками, також їх права прописані в договорі.

"Ми при розлученні дуже по-чесному все поділили і дуже по-чесному поговорили. Ми можемо посваритися, ми можемо полаятися. Але при цьому немає: "Все, я у тебе все заберу!" Це щось таке зайве, шуми, які заважають роботі", - зазначила Горова.

Ірина розповіла, як влаштована ієрархія всередині їх спільної з Потапом компанії, хто чим займається і за що відповідає.

Ірина і Потап зберегли теплі стосунки після розлучення (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

"Ми вийшли на рівень партнерів. Ми вже не керуємо, ми генеруємо ідеї, ми - стратегія. Льоша - про студію більше, про творчість. Я його максимально захищаю (по-перше, він не любить) від бек-оффіса, пошуку нових рішень, нових проектів. Там вже вже навіть не я, а команда", - розповіла про розподіл обов'язків з Потапом Ірина.