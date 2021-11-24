Колишня дружина Потапа вперше розповіла про нового обранця: "Це зрілі стосунки"

Співзасновниця продюсерського центру MOZGI Entertainment і колишня дружина Потапа Ірина Горова розговорилася про особисте. Вона зізналася, що після розлучення з репером і продюсером в 2014 році насолоджується життям і не поспішає знову виходити заміж, хоча і перебуває у відносинах.

У розмові з Машею Єфросиніною в рамках проекту "Про них всі говорять" Горова поділилася, що зараз бере від життя все краще і може присвятити час і думки собі.

"Я заміжня була з 16, ну припустимо, 35-36, не важливо. Я настільки багато віддала, а я людина, що віддає максимально, як ніби келих наповнений був, і він спорожнів. Це не про погано, це не про сльози, це коли твоя енергія віддана. Зараз, коли я нею напитуюся, це не про любов, не про віддачу, це про те, що ти самодостатня щаслива людина. Це не говорить, що я пішла в відлюдники, але у мене перший раз в житті такий стан. Коли працюєш з артистом, ти завжди думаєш про нього, про проекти, а тут з'явився маленький шматочок, коли ти думаєш тільки про себе", – пояснила Ірина.

Вона зізналася, що після розлучення з Потапом в 2014 році зуміла з ним залишитися в нормальних відносинах. Розставання не позначилося на їх спільному бізнесі.

Жінка додала, що їм не довелося нічого ділити, у них все було поділено. До того ж, у колишнього подружжя росте спільний син Андрій.

Ірина Горова з Потапом залишилися в хороших відносинах після розлучення (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Крім того, заговорила Ірина і про свій новий роман. Розкривати особистість свого обранця продюсер не стала, але зазначила, що це "зрілі стосунки".

"У таких відносинах, які в тому ідеальному стані, про який можна тільки мріяти. Це коли за рік ти жодного разу не занервувала. Ось взагалі! Форму не будемо викладати, але це прямо та форма, яка, мені здається, не може бути в 20 років, не може бути в 30. Це якісь зрілі відносини, коли ти не нервуєш. Не знаю, може, це у мене такий досвід був, що я весь час нервувала", - розповіла Горова.

Судячи зі слів Ірини, її чоловік з нею приблизно одного віку, а з молодими їй просто не цікаво.

"Мені не цікаво з молодими. Не можу сказати, що я не можу на них дивитися: "О Боже!", але я так багато дружу з чоловіками, у мене є чітка дистанція. Я себе не розплескую багато на рівні енергії", - заявила жінка.

Ірина Горова щаслива в нових відносинах (фото: instagram.com/gorovaya_irina)