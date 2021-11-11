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Колишній Даші Астаф'євої розсекретив правду про їхнє знайомство: аж ноги підкосилися

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Четвер 11 листопада 2021 13:38
Колишній Даші Астаф'євої розсекретив правду про їхнє знайомство: аж ноги підкосилися Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Styler

Даша Астаф'єва - дівчина, яка кружляє голову чоловікам будь-якого віку і статусу. Їй неодноразово проступали пропозиції від забезпечених представників сильної статі, готових платити нечувані суми за проведення часу з сексапільною зіркою. Але Даша завжди вибирала тих, хто був їй до душі. Наприклад, якийсь час співачка зустрічалася з автором пісень і фронтменом українського гурту "Корупція" Мішею Крупіним.

Музикант розповів у програмі "Зе Інтерв'юер" на однойменному YouTube-каналі, як познайомився з Астаф'євою і згадав про те, як вперше її побачив.

Пара познайомилася в офісі продюсерського центру Mamamusic - саме в цей лейбл входив гурт NikitA, однією з учасниць якого була Даша. Міша прийшов на ділову зустріч до продюсера колективу Юрієм Нікітіним і тоді ж вперше побачив спокусливу зірку.

"У мене аж ноги підкосилися від її краси... Вона була без косметики, без ретуші всякої, і ця її божевільна природна краса - я просто здурів! Я тоді приїхав на зустріч як songwriter, тому що у мене тоді був черговий провісон і мені потрібно було себе чимось зайняти. І коли я побачив Дашу, я зрозумів, яку пісню мені потрібно написати, щоб їй сподобатися. Це була пісня "Авокадо", - згадав він про народження одного з головних хітів гурту NikitA.

Влітку цього року в програмі "Світське життя" Крупін розповідав, що після розставання вони з Астаф'євою залишилися в теплих відносинах і навіть дружать сім'ями і вітають один одного зі значущими датами.

Нагадаємо, що Даша Астаф'єва розлучилася з нареченим Артемом Кімом після п'яти років стосунків.

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Даша Астаф'єва
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