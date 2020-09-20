ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Колишній чоловік Слави Камінської відверто розповів про причину їх розлучення

Новость на русском → Неділя 20 вересня 2020 09:57
Колишній чоловік Слави Камінської відверто розповів про причину їх розлучення Слава Камінська і Едгар Камінський (фото: instagram.babaslavka)
Автор: Марина Настевич

За словами чоловіка, рішення про розставання було обопільним

Колишній чоловік учасниці групи НеАнгели Слави Камінської Едгар Камінський дав відверте інтерв'ю, в якому розповів про їх розлучення та його причини. Співачка раніше заявляла, що не розуміє, чому чоловік пішов з сім'ї з двома дітьми і що вона не хотіла розлучатися. Однак її екс-чоловік зазначив у шоу "Без комплексів", що назрівав конфлікт між ними якийсь час і вона це усвідомлювала.

Пластичний хірург поділився, що вони зі Славою сварилися.

"Слава все розуміє. Вона пам'ятає всі ці моменти, де це відбувалося – остання сутичка, після якої ми зрозуміли, що ми не будемо разом і все-таки потрібно розходитися, ми були не в Україні... Я вже розумів, що це складно. Мені в моїй професії потрібен спокій", – розповів Едгар.

Колишній чоловік Слави Камінської відверто розповів про причину їх розлучення

Слава Камінська відпочила в Одесі з колишнім чоловіком і дітьми (фото: instagram.babaslavka)

Камінський зазначив, що вони часто сварилися через ревнощі, а це бачили їхні діти. На його думку, такого не повинно бути у відносинах.

"Це була не перша подача (на розлучення, – прим. ред.). Ми це обговорювали, обидва були до цього готові, це було взаємно. Не було такого, що я раптом взяв і пішов", – додав колишній чоловік співачки.

При цьому колишні закохані змогли зберегти дружні відносини і часто бачаться, щоб провести час разом з дітьми - сином Леонардом і дочкою Лаурою. Едгар зараз зустрічається з арт-директором дизайнера Жана Грицфельдта Ольгою Багатою.

Слава теж каже, що вона закохана і щаслива, однак особистість нового обранця поки що тримає в секреті.

Нагадаємо, Слава Камінська відреагувала на свій виліт з "Танців із зірками", де вона танцювала в парі з Дмитром Дікусаром.

До речі, раніше Слава з НеАнгелів показала сімейний вікенд з колишнім чоловіком в Одесі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу развод Слава Камінська
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
На Донбасі поранення отримав один український військовий
РБК-Українаінформаційне агентство На Донбасі поранення отримав один український військовий