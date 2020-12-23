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Чапкіс з двосторонньою пневмонією вперше показав фото з лікарні

Новость на русском → Київ, Середа 23 грудня 2020 18:03
Чапкіс з двосторонньою пневмонією вперше показав фото з лікарні Григорій Чапкіс (фото: facebook.com/tanci1plus)
Автор: Володимир Костирін

Григорій Чапкіс був госпіталізований в лікарню з двостороннім запаленням легенів ще минулого тижня, і тільки сьогодні легендарний 90-річний хореограф, суддя "Танців з зірками" показав фото з лікарняного ліжка, зробивши селфі.

Народний артист України 23 грудня опублікував знімок з палати у своєму Instagram в stories.

Артист продемонстрував армії своїх шанувальників, яких днями шокував розповіддю про хворобу та зізнанням про страх смерті, як він виглядає зараз, перебуваючи в палаті в ортопедичному відділенні однієї зі столичних клінік.

На фото видно, що у Чапкіса трошки втомлений вигляд, але колір обличчя нормальний, сліди блідості не помітні. Хореограф на лікарняному ліжку підняв подушку, щоб було зручніше робити селфі.

Чапкіс з двосторонньою пневмонією вперше показав фото з лікарні

Григорій Чапкіс зробив селфі на лікарняному ліжку (фото: instagram.com/gregory_chapkis)

Хореограф раніше зауважував журналістам, що сильно переживає за свою молоду дружину (молодша на 52 роки), яку пообіцяв зробити її щасливою, але через хворобу не тільки сильно стривожив, але і піддав ризику зараження.

Зазначимо, що Чапкісу в клініці робили тести на COVID-19, які показали негативні результати.

Як розповідали лікарі, причину запального процесу у Чапкіса їм визначити не просто: це могло статися як через вірус, так і через вік.

Як повідомлялося, раніше хворий на двосторонню пневмонію Чапкіс розповів про самопочуття.

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