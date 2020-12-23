Чапкіс з двосторонньою пневмонією вперше показав фото з лікарні

Григорій Чапкіс був госпіталізований в лікарню з двостороннім запаленням легенів ще минулого тижня, і тільки сьогодні легендарний 90-річний хореограф, суддя "Танців з зірками" показав фото з лікарняного ліжка, зробивши селфі.

Народний артист України 23 грудня опублікував знімок з палати у своєму Instagram в stories.

Артист продемонстрував армії своїх шанувальників, яких днями шокував розповіддю про хворобу та зізнанням про страх смерті, як він виглядає зараз, перебуваючи в палаті в ортопедичному відділенні однієї зі столичних клінік.

На фото видно, що у Чапкіса трошки втомлений вигляд, але колір обличчя нормальний, сліди блідості не помітні. Хореограф на лікарняному ліжку підняв подушку, щоб було зручніше робити селфі.

Григорій Чапкіс зробив селфі на лікарняному ліжку (фото: instagram.com/gregory_chapkis)

Хореограф раніше зауважував журналістам, що сильно переживає за свою молоду дружину (молодша на 52 роки), яку пообіцяв зробити її щасливою, але через хворобу не тільки сильно стривожив, але і піддав ризику зараження.

Зазначимо, що Чапкісу в клініці робили тести на COVID-19, які показали негативні результати.

Як розповідали лікарі, причину запального процесу у Чапкіса їм визначити не просто: це могло статися як через вірус, так і через вік.

Як повідомлялося, раніше хворий на двосторонню пневмонію Чапкіс розповів про самопочуття.